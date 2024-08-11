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"РФ беззахисна на інших ділянках": до чого Україна хоче змусити Росію

Юлія Закрепа
11 серпня 2024, 10:40
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Західний експерт розповів, що Росію змусять перекинути туди кілька бригад з фронту.
'РФ беззахисна на інших ділянках': до чого Україна хоче змусити Росію
Для чого Україні Курська область / колаж: Главред, фото: ОПУ, скірншот: відео, google.maps

Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна, швидше за все, вийде з Курська. Однак, це буде лише після того, як Росію змусять перекинути туди кілька бригад з фронту.

Блусевич розповів виданню The Hill, що росіяни тепер повинні переміщуватись, а це їм вдається дуже погано.

"Тепер вони повинні рухатися. А росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України", - коментує експерт.

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Він також заявив, що Україна вже досягла величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна на інших ділянках і "це величезний удар по престижу Путіна".

Що відбувається у Курську

Нагадаємо, що швидке просування у Курській області сильно б'є по репутації російської влади - щоб повернути території в Курську у РФ піде рік. За словами видання, в Курській області вже зайнято понад 20 прикордонних російських сіл і частково щонайменше одне місто.

ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що здатність українських військових до несподіваних дій проявляється на полі бою, де вони не лише протистоять переважаючим силам окупантів. Офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії.

Експерти заявили, що під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика". Російські аналітики стверджують, що наступальне угруповання невідомих сил застосувало в Курській області "скіфську тактику". Ця модель війни чекає на всю Росію, вважає політолог РФ Аббас Галлямов.

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