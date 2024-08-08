'Вміють дивувати': ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську - Reuters

Сили оборони України дотримуються стратегії оперативного мовчання щодо загострення кризової ситуації на території Курської області РФ, зазначають ЗМІ.

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ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У четвер, 8 серпня під час презентації застосунку "Армія+" президент України Володимир Зеленський відзначив здатність української армії "дивувати" та досягати значних результатів напряму не згадуючи ситуацію в Курській області Росії. Про це повідомляє Reuters.

ЗМІ зазначають, що українські військові, ймовірно, дотримуються стратегії мовчання щодо ситуації, що склалась у Курській області Росії, де, за словами Москви, нібито діють ЗСУ з вівторка.

"Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів", - сказав Зеленський на заході з презентації нового цифрового додатку для скорочення паперової роботи для військових. відео дня

Зеленський підкреслив, що здатність українських військових до несподіваних дій проявляється на полі бою, де вони не лише протистоять переважаючим силам окупантів, але й завдають їм ударів настільки ефективно, як це потрібно для захисту України, її суверенітету та незалежності.

Варто зазначити, що офіційно Україна не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії.

Де знаходиться Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські аналітики зазначають, що наступальна група невідомих сил застосувала в Курській області так звану "скіфську тактику". Політолог РФ Аббас Галлямов вважає, що ця тактика може поширитися на всю Росію, і впевнений, що за боями в Курській області стоять українські військові.

Російські окупанти, які звинувачують Україну у прориві кордону в Курській області, сильно побоюються можливого використання Україною винищувачів F-16, пише The Telegraph. Хоча Україна не підтверджувала своєї участі в боях на російській території, журналісти впевнені, що ЗСУ ретельно підготувалися до цієї операції.

Голова Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що атака на Курську область є законною в контексті відбиття загарбницької війни Росії проти України. Він також зазначив, що не бачить проблеми у використанні під час цієї операції німецьких танків.

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