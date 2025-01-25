РФ б'є по Харкову ударними дронами, є поранені та "прильоти"

Унаслідок удару російським БпЛА, у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням

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РФ б'є по Харкову ударними дронами / Колаж: Главред, фото: Новини Live

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За попередньою інформацією є постраждалі

На місці влучання ворожого дрона виникла пожежа

Армія країни-агресора РФ завдала удару безпілотниками по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Як написав він у своєму Telegram, на місці влучання ворожого дрона виникла пожежа.

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"Зафіксовано ще один удар - попередньо - БПЛА "Молния" в Шевченківському районі. За попередньою інформацією є постраждалі люди та машини. На місці прильоту пожежа", - написав Терехов.

Унаслідок удару російським БпЛА, завданого по Холодногірському району Харкова, у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- і водопостачанням, повідомив міський голова.

"Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у будинки харків'ян", - написав Терехов.

Унаслідок удару БПЛА, завданого ЗС РФ по Холодногірському району Харкова, постраждало троє людей, повідомив пізніше Терехов.

"Двом жінкам і одному чоловікові було надано медичну допомогу на місці", - написав Терехов.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала Україну 61 дроном. Збиті дрони завдали шкоди в Київській, Черкаській та Хмельницькій областях. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, авто.

Як повідомляв Главред, під Києвом Шахед влетів у 9-поверхівку, є руйнування. У багатоповерхівці було зруйновано балкони 4-8 поверхів, вибито віконні рами. В одному з під'їздів зруйновано перекриття сходової клітки.

Нагадаємо, раніше РФ атакувала дронами, є жертви та постраждалі. Пожежа спалахнула в приватному будинку і в багатоповерхівці. Після цього стало відомо, що в ніч на 24 січня Україну атакували майже 60 дронів - сили ППО збивали "Шахеди" в семи областях. Протиповітряна оборона знищила 25 дронів.

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Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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