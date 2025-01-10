Вибухом рознесло поверх житлового будинку: деталі удару дрона РФ по багатоповерхівці в Києві

Безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки, але пожежі вдалося уникнути.

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Наслідки дронового удару по Києву / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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У дворі багатоповерхівки також пошкоджено легковий автомобіль

Безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки

Тривають роботи на місці влучання російського ударного дрона по багатоповерховому будинку в Солом'янському районі Києва.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили подробиці ліквідації наслідків на місці прильоту.

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У повідомленні наголошується, що в Солом'янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки, але пожежі вдалося уникнути.

При цьому у дворі багатоповерхівки також пошкоджено легковий автомобіль. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищено. Тривають роботи на сходовій клітці", - додав у ДСНС.

/ Инфографика: Главред

Додамо, що наразі на місці влучення працюють 28 рятувальників і п'ять одиниць спецтехніки.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на п'ятницю, 10 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Як повідомляв Главред, 1 січня в Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську. Як повідомляв Главред, загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Нагадаємо, раніше внаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

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