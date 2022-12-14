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"РФ безпомічна проти ударів України по її території": експерт пояснив причину

14 грудня 2022, 06:25
Росії вже немає чим лякати Україну. А тактичну ядерну зброю вона не застосує, адже вилетить з тріском із "ядерного клубу" й отримає відповідь.
Александр Коваленко, Белгород
Експерт Олександр Коваленко зазначає, що Росія не застосує тактичну ядерну зброю/ скрін

У випадку завдання Україною ударів по території Росії країні-агресорці не буде чим відповісти. Посиленням агресії та ракетними обстрілами нашу державу уже не злякаєш, адже РФ і так постійно це застосовує. А тактичну ядерну зброю Росія не використає, адже від цього їй самій буде гірше.

До того ж на ситуацію на фронті застосування такої зброї не вплине. Про це розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.

"Тактична ядерна зброя нічого не вирішує у сучасній війні. Її застосовують для чого – щоб у якійсь локації завдати такого удару та вбити 50-60, 100 українських військових?", – каже експерт і пояснює, що такий удар для загальної ситуації на фронті точно не можна назвати результативним.

А от наслідки, які Росії доведеться "розгрібати" після такого удару, будуть для неї катастрофічними. Застосування ядерної зброї для РФ стане кінцем її участі у ядерному клубі.

"Навіть ті країни, які тривалий час демонстрували свою лояльність до РФ – Індія, Китай – не схвалюють її постійні погрози ядерним ударом. Офіційні особи у Нью-Делі, Пекіні так і заявляють, щоб Росія була обережніше у своїх заявах щодо ядерної зброї", – пояснює Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Така поведінка Кремля дратує навіть тих, хто був умовно "партнером та колегою" Росії. А от після застосування такої зброї проти країни-агресорки збереться коаліція. І наслідком цього стане те, що РФ буде ще більшим вигнанцем, ніж була до того.

"Тож хай у Росії дратуються, що хтось завдає удари по їхніх аеродромах, але вони із цим нічого не можуть зробити. Єдине, що могло б протидіяти цим ударам – це їхня ППО, але вона остаточно зганьбилася", – додає експерт.

Раніше військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що Україна може закінчити війну і вийти на кордони 1991 року навесні 2023 року. Також є шанс втупити у Північноатлантичний альянс – уже помітний рух у цю сторону.

Також Світан раніше зазначав, що у Пентагону і НАТО є готовність надавати Україні озброєння для захисту від країни-агресорки РФ у потрібних обсягах. Така допомога постійно надається. Але "палиці у колеса" в питанні надання зброї можуть вставляти західні політики.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Олександр Коваленко
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