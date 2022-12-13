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"Навесні 2023 року Україна завершить війну у кордонах 1991-го": експерт назвав 2 сценарії подальших подій

13 грудня 2022, 16:04
Але після повернення територій мир може настати лише у випадку прийняття України в НАТО. В іншому разі нам доведеться знову обороняти свої кордони.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Експерт Роман Світан, що навесні 2023 року ми вийдемо на кордони 1991 року і закінчимо війну/ 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, особистий архів Романа Світана

Україна може закінчити війну і вийти на кордони 1991 року навесні 2023 року. Також є шанс втупити у Північноатлантичний альянс – уже помітний рух у цю сторону.

У Крим наші військові можуть почати заходити до Нового року. Такий прогноз дав військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан у чаті на Главреді.

"Найближчим часом ми побачимо два напрямки руху українських військ – до Азовського моря і в Луганській області в бік Щастя. Це те, що буде до нового року. І, швидше за все, до нового року ми вже почнемо заходити в Крим", – зазначає військовий експерт.

Також він наголосив, що українські війська не заходитимуть на територію Росії, адже нам чужі землі не потрібні.

"На Москву ми точно не підемо. Ми не зробимо жодного кроку по російській території. Ми – не росіяни, нам чужого не треба. Це точно не наш шлях", – наголосив він.

Хто такий Роман Світан

Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Експерт пояснив, що після деокупації українських територій і виходу українських військ на межі 1991 року події можуть розвиватися за двома сценаріями. Якщо Україна вступить до НАТО, то військові дії припиняться одразу і навесні 2023 року може настати мир.

"Якщо нас НАТО не приймає, то нам доведеться обороняти наші кордони до тих пір, поки Російська Федерація не почне розвалюватися зсередини під тиском фінансових санкцій. Санкції призведуть до розвалу РФ за рахунок недофінансування бюджетів федеральних округів", – зазначає Світан.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що наразі ще не обдумує своє майбутнє після перемоги України у війні з Росією. Проте він пообіцяв, що до того моменту залишатиметься на посаді. Український президент поділився думками про те, яких звичайних радощів життя він би хотів після перемоги.

"Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав країни-партнери надати термінову допомогу Україні у збереженні її енергетичної системи. Як мінімум до завершення опалювального сезону нам потрібна аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми, наголосив він.

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війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
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