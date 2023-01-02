Атаки РФ дронами-камікадзе виснажують систему ППО: у ЗСУ дали тривожний прогноз

Мета масового запуску дронів Shahed - завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури та бойовому духу українців.

Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе / Telegram

Прессекретар Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував масовані атаки росіян дронами-камікадзе Shahed.

Удари іранськими БПЛА виснажують українську систему протиповітряної оборони, що посилює необхідність у додаткових поставках озброєння. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, мета масового запуску дронів Shahed - виснажити українську систему ППО, завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури та бойовому духу українців.

"Виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети, і інші засоби. Техніка не вічна і потребує ремонту. Все більше залучається західного озброєння, яким вже давно оволоділи наші воїни, але все ж його мало і необхідно більше", — сказав він.

Ігнат зазначив, що Сили оборони не мають достовірних даних про кількість дронів-камікадзе Shahed, які залишилися в Росії. Однак, на його думку, якщо росіяни використовують безпілотники в такій кількості, то переконані, що їх поставки триватимуть.

"Умовно, якщо ми говоримо про 250 БпЛА, то понад 100 дійсно знищені протиповітряною обороною. Скільки ще залишилося і скільки ще довезли - можна робити тільки певні припущення", — сказав прессекретар.

Атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, вночі 2 січня в ряді областей України, в тому числі в Києві і області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала більше 4 годин. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч на 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Був госпіталізований 19-річний хлопець.

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