Загроза ударів з півночі: експерт пояснив, звідки РФ може бити по Україні ракетами С-400

Постріли з російських ЗРК фіксуються всіма засобами спостереження, пояснив Олександр Коваленко.

Російський комплекс С-400 / скріншот

Ймовірність нанесення ударів російськими окупантами по Україні ракетами комплексу С-400 з території Білорусі оцінив блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Таку можливість він не виключив, відповідаючи на питання в ході інтерв'ю в Главреде.

"Вони (удари по Україні комплексами С-400, — ред.) могли б здійснюватися і з Білорусі", — говорить співрозмовник.

Військовий експерт не виключив, що окупанти для цих цілей могли б використовувати територію авіабази в Зябрівці, де розміщені російські комплекси С-300 і С-400.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

"Але цього не було, тому що такі постріли фіксуються всіма засобами спостереження, супутниками від міжнародних партнерів. Ми можемо говорити, що пуск здійснювався саме з території РФ на кордоні з Україною", — додав Коваленко.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.

У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів С-400.

На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з С-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 грудня.

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