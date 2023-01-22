Загроза ударів з півночі: експерт пояснив, звідки РФ може бити по Україні ракетами С-400

Ймовірність нанесення ударів російськими окупантами по Україні ракетами комплексу С-400 з території Білорусі оцінив блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
Таку можливість він не виключив, відповідаючи на питання в ході інтерв'ю в Главреде.
"Вони (удари по Україні комплексами С-400, — ред.) могли б здійснюватися і з Білорусі", — говорить співрозмовник.
Військовий експерт не виключив, що окупанти для цих цілей могли б використовувати територію авіабази в Зябрівці, де розміщені російські комплекси С-300 і С-400.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
"Але цього не було, тому що такі постріли фіксуються всіма засобами спостереження, супутниками від міжнародних партнерів. Ми можемо говорити, що пуск здійснювався саме з території РФ на кордоні з Україною", — додав Коваленко.
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.
В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.
У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.
У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів С-400.
На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з С-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 грудня.
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