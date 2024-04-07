Росія атакувала Україну ракетами і дронами: скільки вдалось збити

В Повітряних силах ЗС України відзначили, що робота сил ППО відбувалась на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-atakovala-ukrainu-raketami-i-dronami-skolko-udalos-sbit-10555961.html Посилання скопійоване

Сили ППО знищили всі запущені по Україні "Шахеди" / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

В ніч на 7 квітня Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Силам ППО вдалось знищити всі 17 російських дронів. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

"У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим)", - зазначив він.

Він додав, що для відбиття атаки РФ було задіяно авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

відео дня

За його словами, у результаті протиповітряного бою Силами оборони України було знищено 17 ворожих ударних безпілотників "Шахед" на Харківщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по території України - обстріл Харкова

В ніч на 7 березня російський БпЛА вразив приватний житловий будинок, що призвело до загоряння в будівлі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Росія обстріляла артилерією Покровський район Донецької області. Снаряди впали на території приватного сектору, що призвело до загибелі четверо осіб. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

У суботу, 6 квітня, російські окупанти влаштували ракетний удар по Одеському району. Внаслідок обстрілу загинув цивільний працівник. Про це повідомили Сили оборони півдня України та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред