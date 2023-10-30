Вночі в передмісті Дніпра гриміли вибухи: що відомо

У ніч на 30 жовтня в передмісті Дніпра пролунали звуки вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України. Під час повітряної тривоги жителів закликали перебувати в укриттях.
"У передмісті Дніпра чути вибухи", - йдеться у повідомленні Суспільного.
Офіційна інформація про причини і наслідки вибухів поки не повідомлялася.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі захисники з ПВК "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети.
Уламки впали в Дніпровському районі. Там пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та автомобіль.
"Нікополь агресор двічі обстрілював із важкої артилерії. На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених", - написав він у Telegram.
Як повідомляв Главред, вночі 28 жовтня підрозділи ПВК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною 3 російські ракети.
18 жовтня російські окупанти завдали ракетний удар по Дніпропетровщині. Ворог потрапив по приватних будинках у Дніпровському районі. Є загиблі та постраждалі.
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