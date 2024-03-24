РФ атакувала Львівщину десятками ракет та 'Шахедами': деталі масштабного удару

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що за попередніми даними росіяни атакували Львівщину близько 20-ма ракетами та сімома БПЛА типу "Шахед".

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Росіяни завдали масованого ракетного удару по Львівщині / Колаж Главред, фото: УНІАН

В ніч на 24 березня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Ціллю окупантів залишаються об'єкти критичної інфраструктури. Про це у своєму Телеграм-каналі написав мер Львова Андрій Садовий, коментуючи наслідки ракетної атаки по Львівщині.

"Попередньо відомо, що на наш регіон летіло близько 20 ракет і 7 шахедів. Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури", - написав він.

За його словами, у Львові прильотів не зафіксовано.

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"Відомо про обстріли на Львівщині. Про наслідки повідомить обласна влада. Дякуємо всім хто тримає наше небо! Ви – титани!Всі, хто був сьогодні в укритті – теж молодці!", - написав Садовий.

Водночас, керівник Львівської ОВА Максима Козицький ззаначив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок удару виникла пожежа.

"Уночі ворожі "шахеди" та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 березня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через масштабну ворожу атаку із застосуванням крилатих ракет і ударних безпілотників.

Уранці 24 березня під час ракетної атаки Російської Федерації на Україну вибухи прогриміли у Києві та Львівській області. В обох регіонах діяли сили ППО.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, російські окупанти можуть здійснити наступний масований ракетний удар по Україні через кілька днів, оскільки підготовки обстрілу їм достатньо трьох днів.

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