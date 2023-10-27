РФ атакувала Харківщину "Іскандером": постраждали 8 рятувальників

У ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали ракетний удар по будівлі пожежної частини міста Ізюм в Харківській області.
"Харків. Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі", - написав у Telegram глава МВС Ігор Клименко.
Вісім рятувальників постраждали. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.
Чотири співробітники пожежної частини знаходяться в лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Дивіться відео - Так виглядає пожежна частина після ракетного удару РФ:
Що кажуть у Повітряних силах
У ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БПЛА типу Shahed в напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області в напрямку Харківщини.
"В результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п'ять "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей", - повідомила пресслужба Повітряних сил.
Як повідомляв Главред, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун вважає, що російські окупанти взимку, найімовірніше, завдаватимуть ударів по інфраструктурі, яка забезпечує цивільне населення, зокрема, по об'єктах енерго- та водопостачання. Але вони можуть бити також по лікарнях і навчальних закладах, і таких намірів країна-агресор Росія навіть не приховує.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що країна-агресор Росія останнім часом накопичує ракети для атаки по території України. У ГУР підкреслили, що Україна готується до відбиття масованих ракетних ударів Росії.
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