"Ейфорія сильно нашкодила": Бадрак оцінив ризик нового наступу РФ на Харків

Не можна передбачити, чи дійдуть російські окупанти до передмістя Харкова чи ні, вважає Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак вважає, що новий наступ РФ на Харків не можна виключати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак оцінив ризики того, що російські окупанти можуть почати новий наступ на Харківщині та дійти до передмістя Харкова.

За його словами, на можливий наступ РФ впливає безліч факторів. А саме - як швидко працюватимуть логістичні шляхи, як швидко будуть відновлюватися і нарощуватися можливості Сил оборони України.

"Зокрема, це залежатиме від того, які рішення ухвалить генерал Сирський по ротації. Адже в тилу у нас дуже багато військовослужбовців, які вже мобілізовані", - сказав Бадрак під час чату на Главреді.

Він додав, що не можна передбачити, чи дійдуть російські окупанти до передмістя Харкова чи ні.

"Небезпека є. І ця небезпека частково створена самою українською владою, яка у 2022 році не змогла ухвалити важливі рішення щодо мобілізації та підготовки ешелонованої оборони. Тоді всі були захоплені ейфорією та розмовами про те, що зараз буде наступ на ворожу Росію, і все, ми вже здобули перемогу. Ця ейфорія сильно зашкодила", - сказав Бадрак.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Чи є загроза нового наступу окупантів на Харків - прогнози

На даний момент скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає. Загрози наступу на Харків поки немає, однак певне хвилювання присутнє. Неважливо, які плани у ворога, місто в разі небезпеки дасть гідну відсіч. Про це заявив мер Ігор Терехов.

Росіяни продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку намагаючись захопити позиції Сил оборони України в районі Синьківки та села Лиман Перший. Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди і будують укріплення.

"Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже рано", - сказав він.

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