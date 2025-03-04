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РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

Маріна Фурман
4 березня 2025, 23:53
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Відомо, що уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси.
РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла
Росія масово атакувала міста України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

  • Окупанти вдарили по Одесі, частина міста без комунікацій
  • Внаслідок ворожого удару у передмісті Одеси загинув чоловік
  • Росія атакувала ударними дронами ще Харків та Київщину

Пізно ввечері, 4 березня, російські окупанти завдали чергового удару по Одесі. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, ворог атакував критичну інфраструктуру міста.

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"Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Працюють всі відповідні служби", – написав він.

Інших деталей Труханов не уточнив.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС.

Він додав, що під час повітряної тривоги, ворог також атакував Білгород-Дністровський район балістикою.

"Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив голова ОВА.

Він уточнив, що через російську атаку дронами у передмісті Одеси загинув чоловік. Зазначається, що 77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень.

Удар по Харкову

Крім того, росіяни завдали удару по цивільному підприємству у Харкові.

"Удар ворожого БПЛА по цивільному підприємству у Немишлянському районі. Внаслідок "прильоту" пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам", - написав міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що попередньо обійшлося без постраждалих.

Атака на Київщину

Також на Київщині в Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна, повідомили в ОВА.

"Виникла пожежа на одному з підприємств. Всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків. Попередньо постраждалі серед населення відсутні. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в повідомленні.

РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла
Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо Telegram-канал Николаевский Ванек повідомляв, російські окупанти, ймовірно, відновлять ракетні удари по Україні найближчим часом. У повідомленні йшлося, що під прицілом ворога може бути критична інфраструктура України.

Як писав Главред, у ніч на 4 березня російські загарбники атакували ударними дронами місто Суми. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом.

Також російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього була пошкоджена інфраструктура. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу була зупинена робота трьох районних котелень міста. Також пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

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Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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