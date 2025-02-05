РФ вдарила ракетою по Одещині: постраждали випадкові перехожі, є жертва

В Одеській області постраждали випадкові перехожі.

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Росіяни атакували Одеський район / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА, скріншот УНІАН

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Росіяни атакували Одещину ракетою

Влучили в недобудований житловий будинок

Загинув чоловік, ще один — у важкому стані в лікарні

У середу, 5 лютого, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Одеській області. Внаслідок ракетного удару загинув чоловік, ще один отримав важкі поранення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одещину ракетою", - написав Кіпер.

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За його словами, ракета влучила у житловий недобудований будинок, який ще не був введений в експлуатацію. Від ракетного удару загинув один чоловік, а ще один отримав важкі поранення та перебуває в лікарні.

"Обидва випадково проходили поруч із будинком", - розповів очільник ОВА.

Кіпер додав, що на місці прильоту ракети наразі працюють екстрені служби. Вони займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Ракетний удар РФ по Ізюму - що відомо

Нагадаємо, 4 лютого росіяни завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. РФ вдарила балістичною ракетою по адміністративній будівлі. Також пошкоджено ще одну адмінбудівлю і кілька багатоповерхівок.

Важливо зазначити, що в цьому районі немає жодного військового об’єкта, тому атака була спрямована проти мирного населення.

На російську атаку відреагував президент Зеленський. Він закликав світ посилити тиск на агресора, щоб зупинити терор і захистити людські життя.

Як повідомляв Главред, внаслідок удару по Ізюму загинули п’ятеро людей. Серед жертв – дві сестри 18 і 19 років, одна з яких була вагітною.

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Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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