РФ вдарила ракетою по Одещині: постраждали випадкові перехожі, є жертва

Головне:
- Росіяни атакували Одещину ракетою
- Влучили в недобудований житловий будинок
- Загинув чоловік, ще один — у важкому стані в лікарні
У середу, 5 лютого, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Одеській області. Внаслідок ракетного удару загинув чоловік, ще один отримав важкі поранення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував Одещину ракетою", - написав Кіпер.
За його словами, ракета влучила у житловий недобудований будинок, який ще не був введений в експлуатацію. Від ракетного удару загинув один чоловік, а ще один отримав важкі поранення та перебуває в лікарні.
"Обидва випадково проходили поруч із будинком", - розповів очільник ОВА.
Кіпер додав, що на місці прильоту ракети наразі працюють екстрені служби. Вони займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Ракетний удар РФ по Ізюму - що відомо
Нагадаємо, 4 лютого росіяни завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. РФ вдарила балістичною ракетою по адміністративній будівлі. Також пошкоджено ще одну адмінбудівлю і кілька багатоповерхівок.
Важливо зазначити, що в цьому районі немає жодного військового об’єкта, тому атака була спрямована проти мирного населення.
На російську атаку відреагував президент Зеленський. Він закликав світ посилити тиск на агресора, щоб зупинити терор і захистити людські життя.
Як повідомляв Главред, внаслідок удару по Ізюму загинули п’ятеро людей. Серед жертв – дві сестри 18 і 19 років, одна з яких була вагітною.
Читайте також:
- Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освіти
- Росія забрала життя 6 людей: Зеленський гостро відреагував на атаку по Україні
- РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі
Хто такий Олег Кіпер
Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред