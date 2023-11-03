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РФ атакувала 10 областей за допомогою 40 "шахедів": Зеленський розповів про нічний обстріл

Анна Ярославська
3 листопада 2023, 10:06
Понад половину дронів збили захисники українського неба. За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Атака дронів
РФ влаштувала масову атаку дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот, сили оборони Півдня

Російські окупанти відновили масовані повітряні атаки на Україну. Президент Володимир Зеленський заявив, що минулої ночі армія РФ запустила близько сорока "шахедів", понад половину з них збили захисники українського неба.

"Захисники неба працювали результативно на території десяти областей-Харківської – Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської", - написав український лідер у Telegram.

При цьому були і влучання. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

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"Наслідки усуваються. Харків... Львівщина, Франківщина. Підсилюємо ППО. Підсилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи намагатимуться завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогові. Потужно!", - додав Зеленський.

  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура
  • Атака дронів 3 листопада 2023
    Атака дронів 3 листопада 2023 Фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура

Дивіться відео - нНаслідки нічної дронової атаки РФ:

РФ атакувала Україну дронами
РФ атакувала Україну дронами / скріншот

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками "Shahed-136/131" з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ - РФ. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"Шахеди" запускалися хвилями і прямували за різними напрямками малими групами. У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога, працювала протиповітряна оборона, повідомили у Повітряних силах.

Були знищені 24 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і одна керована авіаційна ракета.

Знищено 24
Знищено 24 "Шахеда" та Х-59 / t.me/kpszsu

Масований удар дронів по Україні 3 листопада

У ніч на п'ятницю, 3 листопада, у Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти вдарили по цивільних об'єктах.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що в ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову близько 10 безпілотників типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто. Удари припали на Основенський та Шевченківський райони міста.

У ніч на 3 листопада російські окупаційні війська під час повітряної атаки запустили дрони-камікадзе по Одеській області. Сили ППО збили два "Шахеда", але був і "приліт" по об'єкту інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе у Львівській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив вранці голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, критичний об'єкт отримав п'ять влучень ворожих БПЛА. Обійшлося без жертв і постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували.

Загалом на захід України вночі йшли 16 ворожих ударних дронів. Воїни Повітряного командування "Захід" змогли знищити 11 ворожих безпілотників.

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війна в Україні дрони новини України війна Росії та України
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