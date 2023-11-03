Нічна атака дронів на Одеську область: є влучання по інфраструктурі

У ніч на 3 листопада російські окупаційні війська під час повітряної атаки запустили дрони-камікадзе по Одеській області. Сили ППО збили два "Шахеда", але був і "приліт" по об'єкту інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.
Як розповіла в ефірі телемарафону керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, захисники неба відбивали російську атаку впродовж п'яти годин.
Всього за ніч в зоні відповідальності ОК "Південь" протиповітряною обороною були знешкоджені 11 дронів типу Shahed-136/131.
"З них два – над Одеською областю. Однак сталося влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта", - розповіла Гуменюк.
За її словами, руйнування некритичні, постраждалих немає.
Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив "прильоти" в області. За його словами, сили ППО знищили два дрони Shahed-131/136.
"На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалі та сильні руйнування не зафіксовані", - написав він у Telegram.
Як повідомляв Главред, в ніч на п'ятницю, 3 листопада, в Харкові прогриміли вибухи. Ворог завдав масованих ударів по Харкову та Харківському району області.
В результаті ударів сталося 5 пожеж. За попередніми даними, постраждалих немає.
Вранці 1 листопада близько 9 години обстрілу з боку російських окупантів піддався центр Херсона. Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування – поранені.
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