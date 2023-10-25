РФ накопичує дрони та ракети: Коваленко назвав основні цілі окупантів для атак

Як і минулого року, інфраструктурні та енергетичні обʼєкти будуть одними з пріоритетних цілей для російських ударів.

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Коваленко назвав основні цілі окупантів для атак / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Найближчим часом країна-агресорка Росія може збільшити кількість атак на Україну. Йдеться як про дрони, так і про ракети. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У будь-якому разі, за деякий час РФ активніше "працюватиме" і на півночі також. Зараз ми бачимо саме процес накопичення боєкомплекту різної номенклатури – як дронів, так і ракет", - зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що як і минулого року, інфраструктурні та енергетичні обʼєкти будуть одними з пріоритетних цілей для таких ударів.

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"Також росіяни не залишать у спокої зернові хаби та портову інфраструктуру українських портів", - зауважив військово-політичний оглядач.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, у ніч з 23 на 24 жовтня, російські війська використали ударні безпілотники для атаки на Україну. Ворог випустив по українських містах 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". Водночас українські захисники активно відпрацювали по ворожих літальних апаратах.

Нагадаємо, у ракетних атаках країни-агресора Росії зразка 2022 і 2023 років є відмінності, оскільки тепер Сили оборони б'ють по об'єктах, які мають відношення до виробництва високоточної зброї РФ.

Також військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів про ймовірні плани окупантів, за яких вони можуть відновити нові масовані обстріли території України. Селезньов розповів, що російські окупанти накопичують боєкомплекти та активізувались на східних напрямках України.

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