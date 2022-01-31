УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Може викликати паніку: Резніков пояснив, чому в Україні не оголошують мобілізацію

31 січня 2022, 11:51

Тренувальна мобілізація може викликати у людей паніку, вважає очільник Міноборони.

Резніков розповів, що зараз немає потреби оголошувати мобілізацію / УНІАН, Facebook Генштаб ЗСУ

Оголошувати мобілізацію в Україні на сьогодні немає потреби.

До того ж, такі дії можуть викликати паніку у населення, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", – зазначив Резніков.

Він зазначив, що країна зараз рухатиметься іншим способом і працюватиме з формуванням Сил територіальної оборони.

"Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені і командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", – розповів очільник Міноборони.

Реклама

Російські війська біля українського кордону

Раніше Олексій Резніков повідомляв, що поблизу кордонів України – близько 130 тисяч військ Російської Федерації. За його словами, розвідка України не фіксує будь-яких суттєвих відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Проте ситуація відрізняється тим, що війська постійно рухаються, і ці відомості використовуються для інформаційного тиску.

Також Резніков заявляв про неготовність Москви до військової операції проти України. він наголосив, що росіяни не створили біля українських кордонів ударного угруповання для реалізації подібного завдання. При цьому така загроза продовжує існувати, додав очільник Міноборони України.

В Держдепі США при цьому заявляють, що президент Росії Володимир Путін може використовувати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. Вашингтон готовий до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

Вас також може зацікавити:

viber
мобилизация війна російські військові російські війська військова агресія РФ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Може викликати паніку: Резніков пояснив, чому в Україні не оголошують мобілізацію». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуПрикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в біду Це просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характеромЦе просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характером Бійня на Південмаші: як все відбувалося і мотиви 20-річного нацгвардійця-вбивціБійня на Південмаші: як все відбувалося і мотиви 20-річного нацгвардійця-вбивці Подворовий збір по-українськиПодворовий збір по-українськи Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаКитайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони свята
12:33

На Закарпатті обірвався підвісний міст разом із трьома підлітками: інцидент зафіксували камери

12:07

30-річна Міс США Челсі Кірст скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки

12:07

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

11:51

Може викликати паніку: Резніков пояснив, чому в Україні не оголошують мобілізаціюВідео

11:51

Долар злетить вище 30: українціям розкрили сценарій різкого обвалення гривніВідео

Реклама
11:41

Гороскоп Таро на тиждень 31 січня-6 лютого: Скорпіонам - гроші, Водоліям - втрати, Рибам - зміниВідео

11:36

Порошенко прибув на допит у ДБР і відмовився давати свідчення

11:34

Міністр оборони Резніков оцінив шанси на окупацію Харкова Росією

11:31

Любовний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - ревнощі, Скорпіонам - щасливий поворотВідео

11:14

"Розвела" на 300 тисяч гривень і будинок: у Києві жінка закрутила віртуальний роман з подругоюВідео

11:09

Оля Полякова з наклейками на сосках позувала оголеною для відомого фотографа

10:56

Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиВідео

10:35

Українці перестали боятися вторгнення Путіна, але готові захищати країну - CNN

10:27

"Кров", підпал шин і бійки з поліцією: у МВС розкрили плани підготовки "бунту"Відео

10:13

Путін може вдертися в Україну в будь-який момент: Пентагон розкрив плани КремляВідео

10:04

До 3 грн: скільки коштуватимуть пакети в українських супермаркетах з 1 лютого

09:50

Без COVID-щеплень не пустять на роботу і позбавлять зарплат: кому не пощастить з 31 січняВідео

09:47

Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаВідео

09:45

У Харкові з вікна викинулася дочка місцевого кримінального авторитета, вона загинула на місціВідео

09:25

Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди

Реклама
09:20

Українським пенсіонерам світять надбавки: кому і коли чекати на доплатиВідео

09:19

Дуже суха шкіра взимку: Комаровський розповів, що робити в домашніх умовахВідео

09:10

Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуВідео

08:58

До 57,5 грн за кубометр: скільки українці платитимуть за газ з 1 лютогоВідео

08:33

Гороскоп на сьогодні, 31 січня 2022: Близнюкам – збитки, Дівам – обман, Терезам - віщі сниВідео

08:32

Коронавірус в Україні 31 січня: за добу виявили понад 22 тисячі хворих на COVID-19

08:04

Гороскоп на лютий 2022 для Скорпіонів: у коханні - "італійські пристрасті", на роботі - підвищення

07:47

500 гривень за банку ніжинських огірків: в Україні хочуть відродити легендарний сортВідео

07:45

Чи зможе Путін умовити Сі Цзіньпіна відвернути на себе всі сили СШАПогляд

07:10

Що потрібно зробити перед Китайським Новим роком 2022, щоб залучити удачу і багатство в будинокВідео

07:02

"Ніхто не буде у безпеці": Маркарова заявила, що мета Путіна - не лише Україна

06:38

ЄС підготувався до можливої зупинки постачання газу Росією в Європу - Боррель

06:29

Суцільні мінуси: чому декларування сімей в Україні не працюватиме так, як на ЗаходіПогляд

06:02

Приголомшливий манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

05:28

Всього один секретний інгредієнт зробить плов неймовірно смачним і соковитимВідео

05:03

Гороскоп на лютий 2022 року для Риб: астролог порадила ловити удачу за хвістВідео

04:22

"Вбиває" пам'ять і збільшує ризик недоумства: дієтолог назвала продукти, що прискорюють старіння мозку

03:50

3 простих і легких способи, які зроблять маленьку кухню просторішоюВідео

03:15

Долар різко піде вгору і візьме нову висоту: українцям назвали новий курсВідео

02:46

"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики

Реклама
02:14

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дніВідео

01:55

В Україні закривається найбільша мережа газових АЗС: причина і терміниВідео

01:16

"Космічна красуня!": Каменських на тлі чуток про свою вагітність показала голі груди

00:51

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

30 січня, неділя
23:40

Голос країни-12 - 2 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

23:40

Українцям дали несподіваний прогноз на лютий і розповіли про аномаліюВідео

23:30

В Азовському морі знайшли загублених рибалок, яких нібито розшукувала ФСБ

23:08

"Хвороби і втрати": Джамала розповіла про труднощі в 2021 році

22:48

У ДТП під Києва загинула вагітна: тіло вирізали з машини

22:13

Помер знаменитий режисер і актор Віктор Мережко

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти