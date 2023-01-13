Резніков сказав, скільки військових щоденно втрачають Україна і РФ у війні

Міністр оборони України зазначає, що армія РФ може зібрати сили і зброю й піти у новий наступ з окупованих районів.

Україна втрачає на війні вдесятеро менше військових, ніж РФ, заявив Резніков/ УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Країна-агресорка РФ кожного дня втрачає на війні в Україні близько 500-600 військових. Втрати серед українських воїнів вдесятеро менші.

Про це заявив очільник Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС. Він наголосив, що Україна втрачає на фронті десяту частину бійців від тієї кількості втрат, яких зазнає Росія.

Міністр зазначає, що російські загарбники можуть спробувати зібрати "сили, боєприпаси і зброю", щоб піти у наступ з окупованих районів на півдні і сході України.

Також він наголосив, що українські військові потребують час, щоб перегрупуватися і переозброїтися, поки в Україну надійде надане Заходом озброєння.

Резніков додав, що навесні може відновитися рух військових з обох сторін. Українська сторона розуміє, що окупанти у той час будуть готові до старту, тому захисники нашої держави також повинні бути готові, зазначає він.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Росія намагається створити двомільйонну армію. Військова розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, але повільно, адже країна-агресорка РФ перекинула туди багато своїх резервів. Проте колаборанти через страх перед наближенням українських воїнів уже тікають зі Сватового та Кремінної в інші населені пункти.

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