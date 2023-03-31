Під Бахмутом ліквідували 'вагнерівця' - колаборанта з Криму, його батько - лютий шанувальник Путіна

Найманця ПВК Вагнера Андрія Тюніна, ліквідованого ймовірно 9 березня, поховають у день його народження 31 березня.

"Вагнерівець" Андрій Тюнін ліквідований під Бахмутом / Фото росЗМІ

Під Бахмутом в Донецькій області ліквідований колаборант з тимчасово окупованого Криму Андрій Тюнін. Він був найманцем російської приватної військової компанії Вагнер.

Смерть зрадника підтвердив у соцмережах його брат, також про неї написала севастопольська преса, повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Тюнін (позивний "Камчатка") був командиром розвідки в лавах "Вагнера". Він добровільно уклав шестимісячний контракт з ПВК.

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"Зовсім недавно йому на три місяці продовжили контракт. І ось повідомили, що буквально тиждень тому в Артемівську (так окупанти називають Бахмут, – ред.) він загинув. Деталями не володію. Знаю, що у нього три нагороди: хрест "ДНР", медаль "За відвагу" і медаль "Вагнера". Йому було 42 роки", - розповів батько загарбника Володимир Тюнін.

Андрій Тюнін / Фото росЗМІ

25 березня смерть Тюніна-молодшого підтвердив його брат Олександр, якого називають севастопольським спортсменом і тренером зі змішаних єдиноборств.

Похорон "вагнерівця" Андрія Тюніна, ліквідованого ймовірно 9 березня, призначили в церкві Архангела Михаїла (окупований Севастополь) в день його народження 31 березня.

Зазначимо, що батько ліквідованого окупанта Володимир Тюнін – запеклий прихильник РФ, так званий голова Севастопольської організації російської громади "Соболь". Раніше він створив "російський культурний центр Таврії", відкрив телестудію "Російський Севастополь", був дрібним депутатом, автором і режисером багатьох пропагандистських телепроектів.

Як повідомляв Главред, в Росії колишній ув'язнений і найманець ПВК Вагнера повернувся в рідне село і вбив пенсіонерку. За нього особисто заступився глава ПВК Євген Пригожин і спробував його виправдати.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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