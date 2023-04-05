'Російські генерали готують жест доброї волі': Світан розповів про неминучий 'котел' у Криму

Експерт підкреслив, що упродовж століть будь-яка армія, яка підходила до Криму з материкової частини, знищувала армію, яка перебувала на півострові.

Російські генерали планують відхід з Криму / Колаж скріншот YouTube, 28 ОМБр

Російські окупаційні війська продовжують нарощувати оборонні спроможності на Херсонському на Запорізькому напрямках. Саме через ці регіони пролягає сухопутний коридор до Криму, який є основною артерією для перекидання військ та техніки. Тоді як Кримській міст не може задовольнити потреби окупантів в перевезенні достатньої кількості сил та засобів. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Як зазначив Світан в ефірі 24 каналу, упродовж століть будь-яка армія, яка підходила до Криму з материкової частини, знищувала армію, яка перебувала на півострові.

"З військової точки зору, утримати Крим неможливо. Це "котел", і будь-яка армія, яка має певні сила та засоби, заходячи на півострів, його зачищає", - пояснив військовий експерт.

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Як зазначив Світан, саме тому для загарбників життєво важливо утримувати цей сухопутний коридор, щоб Збройні сили України не підійшли до Криму і не зачистили його від ворожої армії.

"Вони будуть намагатися утримати Херсонську та Запорізькі області – "кишку" фронту. Але, з військової точки зору, зробити це практично неможливо", - впевнений військовий експерт.

За його словами, складності з утриманням цієї ділянки пов'язані з тим, що фронт має невелику глибину – 100 кілометрів. А в тилу у ворога – Азовське та Чорне моря.

"Вони притиснуті на ширині фронту близько 600 кілометрів цих до морів. Перекидання техніки та боєприпасів та керування резервами на такій глибині неможливе", - підкреслив полковник ЗСУ.

Як зазначив Світан, загарбники це чудово розуміють, тому намагаються перейти до глухої оборони з елементами побудови інженерно-технічних споруд для відходу.

"Найімовірніше, російські генерали планують такий відхід, такий собі "жест доброї волі" після початку наступальних дій українських сил у бік Азовського узбережжя", - наголосив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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