Ще й медаль дали: в Україні ліквідували вагнерівця-рецидивіста з десятирічним кримінальним стажем

У 2014 році його вперше засудили за побої і заподіяння шкоди здоров'ю, в 2018 році він звільнився з колонії суворого режиму.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

В Україні був ліквідований костромський рецидивіст з десятирічним кримінальним стажем.

Ув'язнений Андрій Чечуров перебував у ПВК "Вагнера", хоча повинен був відбувати термін за крадіжку і збут наркотиків, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе

"Некролог був опублікований ще 23 листопада в соцмережах. На сайті Шар'їнського районного суду збереглися дані про судимості Чечурова. У 2014 році його вперше засудили за побої і заподіяння шкоди здоров'ю, в 2018 році він звільнився з колонії суворого режиму і через три роки знову став фігурантом кримінальної справи", - повідомив розслідувач.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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