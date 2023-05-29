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"Мова не про місяці": Мусієнко розповів, коли саме ЗСУ звільнять Бахмут

Ангеліна Підвисоцька
29 мая 2023, 18:45 обновлено 29 мая, 19:03
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Українські військові виснажують російські сили в Бахмуті, знищуючи особовий склад і техніку.
Бахмут, Олександр Мусієнко
ЗСУ звільнять Бахмут і мова йде не про місяці / Колаж: Главред, фото: фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Українські військові продовжують утримувати Бахмут у Донецькій області. А окупанти вже усвідомили, що скоро ЗСУ повернуть всі позиції і повністю звільнять місто. І тут мова йде не про місяці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він додав, що українським військовим дуже важливо блокувати будь-які рухи ворога на захід від Бахмута. У місті триває знищення окупантів та російської техніки.

Українські військові просуваються на флангах, щоб взяти Бахмут в полуточення і знищити окупантів. Це також виснажує ворога.

"Скільки часу це займе? Ймовірно, стільки, скільки потрібно, але можна досить обережно сказати, що ініціатива переходить на бік України. І тепер ми будемо робити для РФ те, що вони хотіли зробити з оточенням нас, тільки більш вдало і ефективно", - сказав Мусієнко.

Він додав, що в цьому питанні мова йде не про місяці, проте все залежатиме від розвитку ситуації на фронті.

"Це покажуть реальні бойові дії. Але думаю, що це займе менше часу і до цієї роботи ще потрібно пройти", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео про ситуацію в Бахмуті та звільнення міста:

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Бахмут вторгнення Росії Олександр Мусієнко
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