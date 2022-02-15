УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дитина згоріла, поки мама дивилася телевізор: на Тернопільщині у вогні загинула дівчинка

15 лютого 2022, 16:22

Жінка на суді свою провину визнала.

Дитина згоріла у вогні, поки мама дивилася телевізор/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

У Тернопільській області в багатодітній сім’ї загинула дитина. Дівчинка згоріла під час пожежі, тому що її мама лишила дитину у підсобному приміщенні, а сама дивилася телевізор у хаті.

Трагедія сталася у липні минулого року, тепер матір дитини судили за недогляд і невиконання батьківських обов’язків, які призвели до загибелі. Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду Тернопільської області, пише ТСН.

У сім’ї було десятеро дітей. В день, коли сталася трагедія, п’ятеро з них купалися на місцевому ставку в селі Романівка. Ще четверо – гралися на подвір'ї будинку. При цьому ще одна дитина була сама у підсобному приміщенні, де і спалахнув вогонь.

Коли на місце події прибули рятувальники, матір сказала їм, що дитина перебуває у будинку, проте вони після гасіння вогню знайшли тіло дівчинки у підсобному приміщенні.

Жінку звинуватили у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Реклама

Під час суду матір визнала свою провину і розкаялася. Вона попросила, щоб її суворо не карали. Суд засудив жінку до дворічного ув’язнення, проте замінив реальний термін на іспитовий. Крім цього, вона повинна заплатити 5148 грн за проведення експертиз.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 12-річний підліток був змушений жити у холодному житлі й спати на підлозі. Голодну дитину підгодовували сусіди, адже вдома зовсім не було їжі. Дитину забрали у горе-матері.

Також на Полтавщині загадково померла 3-річна дівчинка. У дитини була підвищена температура, а потім діагностували набряк головного мозку. Врятувати дівчинку не вдалося.

Читайте також:

viber
Тернопільська область новини України новини Тернополя дитина
Зараз ви переглядаєте новину «Дитина згоріла, поки мама дивилася телевізор: на Тернопільщині у вогні загинула дівчинка». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіхГороскоп на завтра, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіх Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуПовня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду "Артемія звільнять": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що відео нічого не доводить"Артемія звільнять": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що відео нічого не доводить Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоГороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулого Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюТривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собою
17:44

Валютні гойдалки тривають: гривня потроху зміцнює свої позиції

17:30

Кравчук, Кучма і Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму зупинити Росію

17:23

Путін вимагає "зараз" закрити двері НАТО для України

17:19

Путін заявив про готовність постачати газ через Україну, але є умовиВідео

17:04

"Хтось не хоче нести відповідальність": з моргу зникли докази у справі ДТП з кортежем Ярославського

Реклама
17:00

Зірку жіночого кварталу пограбували, погрожуючи пістолетомВідео

16:58

"Готовий зробити все необхідне": Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання "ЛДНР"Відео

16:55

США: Визнання Думою "ЛДНР" є явним порушенням Мінських угод

16:31

Може загорітися: що можна, а що не можна нагрівати в мікрохвильовці

16:28

Тепер Україна може контратакувати РосіюПогляд

16:22

Дитина згоріла, поки мама дивилася телевізор: на Тернопільщині у вогні загинула дівчинка

16:16

Скандал на Євробаченні-2022: довідка про поїздку співачки Аліни Паш до Криму виявилася підробленоюВідео

16:10

Погода в Україні: яким буде кінець лютогоВідео

15:56

Якщо РФ визнає "ЛДНР", Москва вимагатиме більше територій: в ЄС попередили Україну про небезпеку

15:54

"Певний ажіотаж зараз є": українці розкуповують зброю і патрони на тлі загрози вторгнення РФВідео

15:39

Українці переплачують за курятину на 20% більше, ніж в ЄС: експерти пояснили причиниВідео

15:37

Коли день медсестри 2022 - дата, душевні привітання, листівки і картинки до свята

15:14

Коли таблетки не допомагають: Комаровський назвав поширену помилку при головному болю

15:01

Є підстави для обережного оптимізму після сигналів з Москви - СтолтенбергВідео

14:59

Найсмачніший і простий сніданок на швидку руку: готуємо омлет в бублику за 5 хвилинВідео

Реклама
14:41

Не дешевше 95 гривень за кілограм: українці змушені втридорога купувати вітчизняні огіркиВідео

14:41

Не пояснюватимуть маневри військ: РФ відмовилася від участі у зустрічі ОБСЄ, яку скликала УкраїнаВідео

14:32

Відведення військ РФ від кордонів України: в Офісі президента відреагувалиВідео

14:30

Головний плюс в істерії навколо нападу ПутінаПогляд

14:29

Крок Росії щодо "ЛДНР" - ескалація і удар по Європі: в ОП оголосили про загрозу краху "Мінська"

14:25

День ангела в березні 2022 за церковним календарем - хто святкує іменини

14:17

Протеже Вакарчука Христина Соловій показала постільне фото в пікантному вбранні

14:15

Мінекономіки опублікувало нові ціни на паливо в Україні: яка ситуація на АЗСВідео

13:56

Ключ до багатства: астролог розповів, що заважає і що допомагає розбагатіти кожному знаку Зодіаку

13:24

Як США і Росія примушували Україну до "Мінська-2"Погляд

13:20

Росія за крок від визнання "ЛДНР": Держдума проголосувала "за", документ негайно направляють Путіну

13:00

Гороскоп на завтра, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіхВідео

12:55

Україна закликає світ не визнавати незалежність "Л/ДНР": Рада звернулася до НАТО, ООН та Євросоюзу

12:54

Розпочинаємо третій сезон "Великого будівництва" – міністр інфраструктури

12:52

Анна Сєдокова в багряній сукні показала, як чоловік пестить її оголені груди

12:36

Рада прийняла закон Про індексацію пенсій в Україні: що змінитьсяВідео

12:28

"Побачимо - тоді повіримо": Кулеба засумнівався у відводі військ РФ від українського кордонуВідео

12:09

Означатиме вихід РФ з "Мінська": Кулеба заявив про наслідки для Кремля у разі визнання "ЛДНР"Відео

12:01

Нацгвардієць залучив сотню курсантів, щоб зробити пропозицію руки і серця коханій: відеоВідео

11:44

Скавчав і ледве тримався на воді: рибалка на Київщині врятував собаку, який провалився під лідВідео

Реклама
11:31

У прозорій сукні і з палаючими очима: прима-балерина Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою

11:20

Україні з партнерами вдалося стримати Росію від ескалації - Кулеба

11:03

Прикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:01

Росія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізониВідео

10:57

Свята в березні 2022 в Україні: скільки будемо відпочивати і чи буде додатковий вихідний

10:55

"Розвідка стежить 24/7": Резніков заявив, що Україні відомі всі місця розташування військ РФ

10:37

Путін ще не прийняв остаточне рішення щодо вторгнення в Україну - Держдеп СШАВідео

10:32

Військові зайдуть без розпізнавальних знаків і займуть Київ: Трас описала сценарій вторгнення РФ

10:16

Maruv стане мамою: співачка оприлюднила перші "вагітні" фотоФото

10:03

6 станцій метро Києва працюватимуть по-новому: як купити квитки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти