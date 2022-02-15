Дитина згоріла, поки мама дивилася телевізор: на Тернопільщині у вогні загинула дівчинка

Дитина згоріла у вогні, поки мама дивилася телевізор/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

У Тернопільській області в багатодітній сім’ї загинула дитина. Дівчинка згоріла під час пожежі, тому що її мама лишила дитину у підсобному приміщенні, а сама дивилася телевізор у хаті.

Трагедія сталася у липні минулого року, тепер матір дитини судили за недогляд і невиконання батьківських обов’язків, які призвели до загибелі. Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду Тернопільської області, пише ТСН.

У сім’ї було десятеро дітей. В день, коли сталася трагедія, п’ятеро з них купалися на місцевому ставку в селі Романівка. Ще четверо – гралися на подвір'ї будинку. При цьому ще одна дитина була сама у підсобному приміщенні, де і спалахнув вогонь.

Коли на місце події прибули рятувальники, матір сказала їм, що дитина перебуває у будинку, проте вони після гасіння вогню знайшли тіло дівчинки у підсобному приміщенні.

Жінку звинуватили у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

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Під час суду матір визнала свою провину і розкаялася. Вона попросила, щоб її суворо не карали. Суд засудив жінку до дворічного ув’язнення, проте замінив реальний термін на іспитовий. Крім цього, вона повинна заплатити 5148 грн за проведення експертиз.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 12-річний підліток був змушений жити у холодному житлі й спати на підлозі. Голодну дитину підгодовували сусіди, адже вдома зовсім не було їжі. Дитину забрали у горе-матері.

Також на Полтавщині загадково померла 3-річна дівчинка. У дитини була підвищена температура, а потім діагностували набряк головного мозку. Врятувати дівчинку не вдалося.

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