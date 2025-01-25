Дитина поранена внаслідок вибуху дрона РФ: деталі прильоту по багатоповерхівці біля Києва

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- У Київській області поранення отримала п'ятирічна дівчинка внаслідок удару РФ
- Дитину госпіталізували до лікарні
Унаслідок дронового удару армії країни-агресора РФ у Київській області поранення отримала п'ятирічна дівчинка.
Як ідеться в повідомленні в Telegram Національної поліції, дитину госпіталізували в лікарню.
У Нацполіції уточнили, що правоохоронці Київської області продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.
"Наразі відомо про постраждалу 5-річну дитину. Її госпіталізовано до лікарні - життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує. Поліція Київської області продовжує фіксувати наслідки ворожої атаки", - сказано в повідомленні.
Що кажуть у ДСНС
Як уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Вишневому - завершені.
Об 11:30 роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Бучанському районі також завершено.
Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала Україну 61 дроном. Збиті дрони завдали шкоди в Київській, Черкаській та Хмельницькій областях. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, авто.
Як повідомляв Главред, під Києвом Шахед влетів у 9-поверхівку, є руйнування. У багатоповерхівці було зруйновано балкони 4-8 поверхів, вибито віконні рами. В одному з під'їздів зруйновано перекриття сходової клітки.
Нагадаємо, раніше РФ атакувала дронами, є жертви та постраждалі. Пожежа спалахнула в приватному будинку і в багатоповерхівці. Після цього стало відомо, що в ніч на 24 січня Україну атакували майже 60 дронів - сили ППО збивали "Шахеди" в семи областях. Протиповітряна оборона знищила 25 дронів.
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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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