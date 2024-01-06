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Росіяни рухатимуться у бік Харкова: полковник ЗСУ назвав напрямок головного удару

Юрій Берендій
6 січня 2024, 11:56
За словами полковника ЗСУ в запасі, росіяни будуть намагатись прориватись в бік Харкова як мінімум до весни.
Росіяни рухатимуться у бік Харкова: полковник ЗСУ назвав напрямок головного удару
Росіяни готуються до наступу на Куп'янському напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

У газеті The Telegraph зазначили, що 15 січня російські окупаційні війська можуть розпочати новий наступ під Харковом. Проте насправді ворожі спроби просунутися на Куп'янському напрямку тривають з минулого року і не мали успіху. Полковник запасу Збройних Сил України, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан підкреслив, що мешканцям Харкова та правобережної частини Харківщини нічого не загрожує. Зараз на території немає ворожих військ, і найближчим часом їх очікувати не варто. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

"Розгортання навіть такого угруповання, як на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, забере кілька місяців", – зазначив Світан.

Він додає, що російські війська активно проводять наступальні операції на лівому березі річки Оскол та в районі Куп'янська з моменту минулого року. Там спостерігається певна підготовка окупаційних сил ворога до активізації на цьому напрямку.

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Світан також вказує на те, що основним напрямком для ворожих дій є захоплення Синьківки, але з травня минулого року їм це не вдалося. Уранці 28 грудня противник знову намагався атакувати українські позиції, але зазнав значних втрат без досягнення значущих результатів.

"Як мінімум до весни росіяни намагатимуться рухатись у бік Харкова – це прогнозована ситуація. Ми бачимо там достатню кількість російських сил і засобів", – зауважив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ росіян на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія має може ризикнути почати наступальну операцію на Харків. Проте сили оборони України, за його словами, готові відбити будь-який ворожий наступ.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що російським військам не вдасться просунутися на Харків через Куп'янський напрямок через недостатній рівень підготовки та ресурсів.

За інформацією британського видання The Telegraph від 4 січня, війська Росії готуються до "нового наземного наступу в Харківській області" та можуть розпочати операцію вже 15 січня.

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