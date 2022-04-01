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Путін збирає армію з 134,5 тисячі строковиків

1 квітня 2022, 05:33

У Міноборони РФ запевняють, що призовники не будуть направлятися в гарячі точки. Більшість військовослужбовців проходитимуть підготовку в навчальних центрах.

Путін, армія, навчання, бінокль
Весняний призов 2022 року не пов'язаний з війною в Україні, кажуть у Міноборони РФ / Фото kremlin.ru

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії 134,5 тисячі осіб. Весняний призов проходить на тлі війни з Україною. У російському Міноборони запевняють, що призовники не будуть направлятися в гарячі точки.

Призовна кампанія розпочнеться 1 квітня і завершиться 15 липня. Призову підлягають громадяни віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі, у кількості 134 500 осіб, йдеться в указі.

Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що весняний призов 2022 року не пов'язаний з війною в Україні.

"Більшість військовослужбовців проходитимуть професійну підготовку в навчальних центрах упродовж трьох-п'яти місяців. Зазначаю, що призовників не будуть відправляти в якісь гарячі точки", - сказав він, пише Reuters.

читайте такожРФ наслідує нацистів: Путін і Шойгу готуються відправити на війну в Україну неповнолітніхЗазначимо, 9 березня Міністерство оборони РФ визнало, що деякі солдати строкової служби були відправлені в Україну, хоча Путін неодноразово заперечував це, заявляючи, що туди направили лише професійних військових.

Адвокат Михайло Беньяш, який представляє інтереси кількох військовослужбовців Національної гвардії Росії, які відмовилися їхати в Україну, заявив, що згідно з російським законодавством військовозобов'язаних можуть відправити на бойові дії після декількох місяців навчання.

14 березня російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх на війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна. Вони закликали свого диктатора скоріше віддати наказ про виведення військ з України.

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