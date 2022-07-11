"Росіяни не заховаються": Кім попередив, що в Херсоні спалахне ще більше ворожих складів боєприпасів

Кім попередив, що в Херсоні спалахне ще більше ворожих складів боєприпасів/ instagram.com/kimkimvitalii

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив окупантів, що від потужних ударів воїнів ЗСУ їм заховатися не вдасться, і в Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами та ворожих командних пунктів.

Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднив на своєму каналі в Telegram. Також Кім подякував українським партизанам, які з усіх сил протидіють російським загарбникам.

"Бачите останні новини – горять склади окупантів, горять яскраво, багато, дякую нашим партизанам за якісну роботу, за протидію колаборантам. Привіти ви теж дуже чудово надсилаєте. Але росіяни нічим розумнішими не могли відповісти, як знову обстріляти житлові квартали і наші, і Харкова. Я мовчу про села, які нищать", – сказав Віталій Кім.

Проте президент України Володимир Зеленський уже дав команду ЗСУ йти у контрнаступ на півдні й звільнити захоплені окупантами південні регіони, що не може не радувати, зазначив голова Миколаївської ОВА.

При цьому він наголосив, що окупанти повинні готуватися до ще більшої кількості "прильотів" по їхніх складах.

"І чим далі, тим більше горітиме у Херсоні складів з боєприпасами та ворожих командних пунктів. Тому передавайте там росіянам в окопах, що й до них черга дійде, що вони не відсидяться просто десь там у чужому будинку з краденим холодильником. Знайде нагорода кожного героя", – зазначив Кім.

Раніше повідомлялося, що українській військові знищили у Херсоні казарми Росгвардії, вдаривши по них штурмовиками. Внаслідок цього окупанти втратили 38 чоловік особового складу і 10 одиниць техніки, серед яких 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс і 5 одиниць автотехніки.

Нагадаємо, стали відомі подробиці удару по пунктах управління і складах ЗС РФ в Херсонській області. Кількість вбитих окупантів перевалила за 150, серед них – генерал.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також: