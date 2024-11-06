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У США запустили міжконтинентальну ядерну ракету відразу після виборів президента

Юлія Закрепа
6 листопада 2024, 17:55оновлено 6 листопада, 18:31
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США надіслали передзапускове повідомлення та заздалегідь повідомили уряд Росії відповідно до двосторонніх зобов’язань.
У США запустили міжконтинентальну ядерну ракету відразу після виборів президента
У США запустили міжконтинентальну ядерну ракету / колаж: Главред, фото: BBC, Вікіпедія

Коротко про головне:

  • США тестує балістичні ракети
  • Чим небезпечна ракети Minuteman III

Пізно увечері у вівторок, 5 листопада, одразу після виборів президента США, космічні сили країни провели випробування неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка носієм ядерної зброї.

"Тестові запуски міжконтинентальних балістичних ракет демонструють, що американський парк міжконтинентальних балістичних ракет готовий, надійний та ефективний у використанні", - йдеться у повідомленні на сайті бази "Ванденберг", де відбувся тестовий запуск.

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У Командуванні глобального удару ВПС США зазначили, що метою випробування була перевірка ефективності, готовності і точності системи озброєння, а також демонстрація ядерних сил США та запевнення у смертоносності та ефективності ядерного стримування.

Випробування було плановим, відповідно до стандартних процедур США надіслали передзапускове повідомлення та заздалегідь повідомили уряд Росії відповідно до двосторонніх зобов’язань.

Відомо, що станом на 2009 рік у США було 450 ракет, на яких встановлено 550 ядерних боєголовок. Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Дальність її польоту становить приблизно 9,5 тисячі кілометрів.

Вибори у США - що відомо

Нагадаємо, як раніше інформував Главред, що Дональд Трамп вдруге став президентом США. За даними ЗМІ, він уже отримав 270 необхідних голосів вибірників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі. Попередні підсумки Fox News свідчать, що Трамп набирає 277 голосів виборників, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Пізніше Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Тепер він став 47-им президентом Сполучених Штатів та пообіцяв, що його нове президентство стане золотим віком для усієї Америки. Трамп також оголосив, що здобув більшість голосів майже у всіх "хитких" Штатах.

Стало відомо, що контроль над Сенатом США перейде до республіканців. Республіканська партія отримує щонайменше два місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою.

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