Зруйнований цілий під’їзд: окупанти вдарили з авіації по Оріхову

Загарбники нанесли по місту два авіаудари, одну місцеву мешканку після цього забрали до лікарні.

https://glavred.net/ukraine/razrushen-celyy-podezd-okkupanty-udarili-iz-aviacii-po-orehovu-10529939.html Посилання скопійоване

Окупанти скинули авіабомби на Оріхів, зруйнований цілий під'їзд/ колаж: Главред, фото: Telegram Малашко, Вікіпедія

Російські окупанти вранці у вівторок, 2 січня, завдали ударів з літаків по місту Оріхів у Запорізькій області.

Загарбники скинули на місто авіабомби. В одному з будинків був зруйнований цілий під’їзд. Про це розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"О 09:30 окупанти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів. В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд", – йдеться у повідомленні. відео дня

Малашко повідомив, що постраждала 75-річна жінка, яка проживає в одній з квартир згаданого будинку. Постраждалу доставили до лікарні з пораненнями.

"Черговий акт геноциду проти мирних людей. Лише за те, що вони Українці. За те, що вони – Незламні", – додав голова Запорізької ОВА.

Масований ракетний удар РФ по Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову поранено 92 людини, чотири – загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби – понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів". За його словами, були атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масований ракетний удар російських окупантів по Україні. Він наголосив, що Україні необхідна зброя для захисту міст від російських атак.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку. Він наголосив, що РФ відповість за кожне забране життя.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.