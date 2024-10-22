РФ змінює тактику та цілі для ударів 'Шахедами': аналітики попередили про зміни

Росіяни використовують доволі значну кількість хибних цілей у декількох хвилях.

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РФ готує нову тактику ударів дронами / колаж: Главред, фото: pexels, Одеська ОДА

Аналітики Defense Express повідомили, що російські окупанти змінюють тактику обстрілів далекобійними дронами-камікадзе типу "Шахед". Головне, що виявили експерти, це те, що росіяни використовують доволі значну кількість хибних цілей у декількох хвилях.

"Особливо велика кількість дронів-приманок саме у першій хвилі, в якій налічується велика кількість "Гербер", які робиться з пінопласту, та подібних до них дешевих БПЛА із лінзами Люнеберга. Вони йдуть на малих висотах та починаються кружляти у певному районі", - пояснили фахівці.

Через те, що вони перебувають на малій висоті, їх важко відстежити радіолокаційними станціями. Дрони то з'являються, то зникають на екранах РЛС, через що у той район направляються мобільні вогневі групи.

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Що відомо про БПЛА "Гербера" / Інфографіка: Главред

У разі другої хвилі пропорції хибних цілей до справжніх вже стають більш рівними.

"А от третя хвиля вже містить мінімум приманок та майже повністю складається із дронів з бойовими частинами. Все це здійснюється для того, щоб максимально заплутати наші сили, розтягти наявні засоби та тим самим зробити собі коридор в українській системі ППО", - йдеться у дослідженні.

Атака дронами по Україні - останні новини

Нагадаємо, що РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами. Внаслідок удару РФ одна ракета влучила в житловий мікрорайон, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок. 30-річна жінка отримала поранення. Також пошкоджено адміністративні будівлі та щонайменше три приватні будинки.

Російські окупанти атакували Україну 56 дронами і ракетою. Також ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59. Майже половину БПЛА вдалося знищити. Однак є й влучання. Унаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У ніч на 19 жовтня РФ вдарила дронами по Києву. Стало відомо, що через удар дронами у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто, без потерпілих.

Що відомо про дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

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