'Є політичний розкол': патріарх Кирило 'наїхав' на Україну через 'зміну вектору розвитку'

Глава РПЦ цинічно заявив, що українці та росіяни, нібито "єдиний народ".

Патріарх Кирило назвав українців та росіян одним народом / Фото УНІАН

Російський патріарх Кирило Гундяєв цинічно заявив, що росіяни та українці є "одним народом", у якому відбувся "політичний розкол". Про це повідомляє пресслужба РПЦ.

Він похвалив російську церкву за те, що вона нібито "робить все, щоб українці та росіяни не стали ворогами".

"Це один народ, що вийшов з Київської купелі Хрещення, але вже дуже великий народ. Від Білого до Чорного моря. Православна Церква була і є силою, що скріплює цей народ. Розкол політичний існує", - сказав патріарх Кирило.

Він переживає через те, що Україна "радикально змінює вектор політичного розвитку", який не збігається з вектором розвитку Росії. Гундяєв також звинуватив Україну нібито у розпалюванні ворожнечі між українцями та росіянами.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

Раніше російський патріарх РПЦ Кирило похвалив російських окупантів за "захист руського міра". На зустрічі з дітьми з окупованих районів Донецької та Луганської областей він заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії.

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