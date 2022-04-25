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"Рознесло півбудівлі з силовиками": подробиці вибуху в Кремінній

25 квітня 2022, 20:44

Після вибуху знесло півбудинки разом з силовиками і колаборантами.

вибух у Кремінній
Вибух у Кремінній / соцмережі

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розкрив деталі вибуху в окупованій Кремінній.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону Гайдай заявив, що в результаті вибуху знесло половину будівлі, в якій знаходилися окупанти та їхні пособники.

"Відмінна новина для нас. Коли в Кремінній почалася "нарада" силовиків і так званого народного "мера", пролунав, як вони кажуть, хлопок. Після нього знесло півбудівлі разом з силовиками і колаборантами, які повинні очолювати окуповані території", - сказав глава ОВА.

За його словами, з отриманих перехоплень випливає, що під руїнами залишилося багато силовиків. Також серед окупантів і колаборантів багато поранених.

"Там збірна солянка була", - підсумував Гайдай.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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