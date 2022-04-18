Росіяни зайшли в Кремінну, Евакуація неможлива через вуличні бої - губернатор Гайдай

Губернатор Луганщини Сергій Гайдай особливо зазначив - він раніше неодноразово, багато разів і вкрай сильно-переконливо просив людей евакуюватися.
Російські загарбники увірвалися до міста Кремінна, що на Луганщині. Негайно почалися вуличні бої, тому евакуація мирних з нього неможлива. Про це заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
"На сьогодні, найгарячіша точка, крім Попасної - Кремінна. Туди вже зайшла російська армія, там вже ведуться бої. Величезна кількість техніки. І "найгарячіше" зараз саме там", - підкреслив він.
Гайдай зазначив, що раніше неодноразово і сильно просив людей евакуюватися. Крім того, планувалися виїзди буквально по лісових стежках ‒ для того, щоб місцеві жителі не потрапили під обстріл. Але за минулу ніч ситуація сильно змінилася - і в гіршу сторону.
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Нагадаємо, раніше керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив - окупаційні війська Росії можуть почати наступ на Донбас після того, як припиняться дощі.
Вони вже стягнули десятки тисяч військових і сотні одиниць техніки для наступу в регіоні. Загарбники вже здійснюють постійні спроби проривів. Військові підрозділи агресора без припинення обстрілюють область з усіх видів зброї, вбиваючи людей і знищуючи інфраструктуру.
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