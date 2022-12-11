Рознесло пів будівлі: ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на Луганщині

Окупанти вже скаржаться, що удар ЗСУ здійснили з далекобійної РСЗВ HIMARS.

ВСУ знищили базу "вагнерівців" / t.me/a_shtirlitz

ЗСУ знищили в базу найманців російської ПВК "Вагнер" у Кадіївці Луганської області.

Як повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"), найманці базувалися в гостьовому будиночку Жданова.

На опублікованих кадрах видно, що удар зніс частину будівлі. Дані по втратах ворога уточнюються.

ВСУ знищили базу "вагнерівців" / t.me/a_shtirlitz

Російські ЗМІ підтверджують атаку ЗСУ на готель у Кадіївці. При цьому стверджується, що він був неробочим.

Окупанти заявили, що удар здійснили з далекобійної РСЗВ HIMARS.

"Попадання було в приватний готель, він в районі центрального ринку. Він не працював. На місці вже працюють рятувальники, розбирають завали", - повідомили колаборанти.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в лавах російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера" серйозні втрати - тільки за добу українські військові "затрьохсотили" майже пів сотні окупантів-вагнерівців. Їх з пораненнями доставили в медустанову в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Нагадаємо, Російський дезертир ПВК Вагнера Павло Ніколін, який втік із зони бойових дій в Україні, розповів про те, навіщо відкрив вогонь по поліцейським в Новошахтинську Ростовської області. За його словами, він нібито не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові.

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