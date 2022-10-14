"Вагнерівці" розстріляли десятки завербованих зеків РФ за відмову воювати проти ЗСУ

Російських зеків женуть на війну в Україну / ua.depositphotos.com/ УНІАН

Найманці російської ПВК Вагнера на фронті розстрілюють зеків, доставлених з російських колоній, які відмовляються воювати проти Збройних сил України.

"Вагнерівці" вже розстріляли понад 40 завербованих зеків, а кільком прострелили ноги за спробу сховатися на позиції українців, розповів засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осечкін в ефірі каналу Ходорковський Live.

За його даними, розстрілюють мобілізованих ув'язнених за відмову воювати в Україні проти ЗСУ.

"Їх, коли везуть в автозаках і привозять на місце, там вже далі включається те, про що розповідав сам Пригожин в колонії №6 12 вересня. Ось він прямо говорив: "Якщо ви доїжджаєте до місця і говорите, тут щось не те, вони відразу розстрілюють. Без суду і без слідства", - додав Осєчкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що вибухи в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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