УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Вагнерівці" розстріляли десятки завербованих зеків РФ за відмову воювати проти ЗСУ

14 жовтня 2022, 13:29

Кільком мобілізованим ув'язненим прострелили ноги за спробу сховатися на позиції українців.

В'язниця, зеки, армія
Російських зеків женуть на війну в Україну / ua.depositphotos.com/ УНІАН

Найманці російської ПВК Вагнера на фронті розстрілюють зеків, доставлених з російських колоній, які відмовляються воювати проти Збройних сил України.

"Вагнерівці" вже розстріляли понад 40 завербованих зеків, а кільком прострелили ноги за спробу сховатися на позиції українців, розповів засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осечкін в ефірі каналу Ходорковський Live.

За його даними, розстрілюють мобілізованих ув'язнених за відмову воювати в Україні проти ЗСУ.

"Їх, коли везуть в автозаках і привозять на місце, там вже далі включається те, про що розповідав сам Пригожин в колонії №6 12 вересня. Ось він прямо говорив: "Якщо ви доїжджаєте до місця і говорите, тут щось не те, вони відразу розстрілюють. Без суду і без слідства", - додав Осєчкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що вибухи в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

Інші новини:

зек Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:50

"Пока не умолкли пушки, никому не нужен ваш Пушкин": поет з РФ жорстко засудив війну в Україні

13:29

"Вагнерівці" розстріляли десятки завербованих зеків РФ за відмову воювати проти ЗСУВідео

13:02

"Якщо це запалює серця, я співатиму": Пташку з "Азовсталі" запросили до суперфіналу Голосу країниВідео

13:00

Гороскоп на завтра 15 жовтня 2022: Овнам - проблеми, Левам - гроші, Козерогам - стрес

12:58

РФ готова віддати Донбас: в ОП назвали нову мету окупантів в УкраїніВідео

Реклама
12:56

Подальші кроки РФ та деокупація України: Зеленський терміново скликав Ставку головнокомандувачаВідео

12:31

Українці за три години зібрали 50 млн гривень на купівлю "Ловців Шахідів"Відео

12:23

Росія повинна знести Кримський міст за свій рахунок - ДаніловВідео

12:18

До України не доїхав: мобілізований житель Башкирії отримав інфаркт на полігоніВідео

11:53

Ріанна в запальному танці показала соковиті сідниці крупним планомВідео

11:51

Соловйов вивергнув жовч через "бавовну" під Білгородом і розмріявся про удари по Львову та ХарковуВідео

11:49

Постійно ниють: імена чоловіків, які вічно скаржаться на життя

11:29

"Путіністка" Єгорова поділилася відео, як буде "замерзати" Європа без російського газуВідео

11:18

Ворожі ракети будуть миттю знищені: Резніков підтвердив, що Іспанія дасть Україні 4 системи ППО Hawk

11:14

В Україні підвищили пенсії: кому і на скількиВідео

10:41

"Злетять десятки ядерних бомбардувальників": Британія відповіла на боязливу заяву МакронаВідео

10:27

Все залежить від допомоги Заходу: дипломат розповів, чи закінчиться війна в найближчий рікВідео

10:00

Гороскоп на сьогодні 14 жовтня 2022: Овнам - фінансові труднощі, Дівам - сварка, Терезам - вигодаВідео

09:50

Здатні переносити ядерку: РФ перекинула до кордону з Норвегією бомбардувальники - ЗМІВідео

09:44

Ексучасник Modern Talking злякався холодів і розсварив ЄС за антиросійські санкції: Кличко відповівВідео

Реклама
09:25

Повоював два тижні: в Україні ліквідували чиновника з мерії МосквиВідео

08:56

У Маска більше не можуть фінансувати роботу Starlink в Україні та просять грошей у Пентагону - CNN

08:56

Українська армія здатна відвоювати Херсон наступного тижня - Financial TimesВідео

08:35

Коли переходять на зимовий час: дата та година переведення стрілок годинникаВідео

08:26

"Чекаємо початок весни": таролог спрогнозувала фінальний термін перемоги України

08:07

На Путіна чекають "великі сюрпризи": правозахисник розповів, як в РФ готуються до держперевороту

08:06

Український агент Володимир Путін, він же МольПогляд

07:46

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 в Україні – душевні привітання і листівки до свята

07:16

У Білорусі запровадили режим "контртерористичної операції" та проводять приховану мобілізацію

06:46

ЗСУ звільнили 627 населених пунктів на Харківщині, Херсонщині та на Донбасі

06:18

Новим прем'єром РФ стане Пригожин, міністрів набиратиме по зонахПогляд

05:20

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області знищить всі плани Путіна щодо України – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніша і корисна закуска на зиму: рецепт № 1 для будь-якої господиніВідео

04:50

"Відрубають голову" на Красній площі: дипломат пояснив, чим ризикує Путін, звинувачуючи у провалах генералівВідео

04:15

Емілі Ратаковскі в прозорій сітці вибралася на вечірку

03:42

Василіса Фролова показала шикарне тіло після пологів

03:40

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

03:10

Путін не зупиниться, його треба знищити - ОгризкоВідео

03:00

День захисників і захисниць України 2022 - дата, потужні привітання і картинки воїнам

02:40

Вдарять заморозки: українців попередили про дубак і назвали найхолодніший деньВідео

Реклама
02:07

Кілька факторів допомогли ЗСУ: військовий експерт пояснив успіх контрнаступу українцівВідео

01:36

Гороскоп на тиждень 17-23 жовтня 2022: Тельцям - витрати, Козерогам - заздрість, Левам - ідиліяВідео

00:51

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

00:40

"Фанатки хотіли, щоб я померла": чому від Кіркорова втекла наречена

00:12

День українського козацтва: історія та традиції культового святаВідео

00:10

"Багатьох вже ліквідували": Арестович назвав число мобілізованих росіян в УкраїніВідео

13 жовтня, четвер
23:56

"Краще б на зварювання подивився": Гордон показав "романтичні" вечори росіян у ваннійВідео

23:43

"Це не клуб, де насолоджуються життям": Зеленський розніс Червоний ХрестВідео

23:26

"Все, батюшка, валимо": священик з Москви стріляв з гранатомета по українцяхВідео

23:11

Які зачіски старять жінку після 40 років: 7 популярних стрижок, які точно додають вік

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти