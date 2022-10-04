Кинув туди кадирівців і вагнерівців: Die Welt назвала місто, яке Путін спробує захопити за всяку ціну

Die Welt назвала місто, яке Путін спробує захопити за всяку ціну/ Reuters

Після того, як українські військові звільнили від окупантів місто Лиман на Донеччині, російський диктатор Володимир Путін швидше за все спробує за всяку ціну захопити місто Бахмут.

Росія кинула на цей напрямок два елітні підрозділи – угруповання зі складу ПВК "Вагнера" і загонів голови Чечні Рамзана Кадирова. Цей факт може вказувати на те, наскільки важливим для Путіна є це місто, тому він може спробувати його захопити. Таке припущення зробило німецьке видання Die Welt, кореспонденти якого побували в Бахмуті.

Вони зазначають, що російські загарбники упродовж трьох місяців обстрілюють 70-тисячне населення міста та навколишніх сіл керованими ракетами, бомбами та артилерією. А у вересні ці атаки посилилися.

У виданні розповіли, що вагнерівці нападають на місто з півночі, а кадирівці – з півдня.

При цьому кореспонденти видання нагадали, що вагнерівці, ймовірно, причетні до злочинів окупантів у Бучі, а кадирівці розстрілюють російських загарбників, з якими воюють на одній же стороні, якщо ті намагаються відступити з поля бою.

Раніше повідомлялося, що армія України за 2-3 жовтня досягла вагомих успіхів у боях з військами Росії в районі Лимана Донецької області та на Херсонщині. На обох напрямках стався прорив ворожої "оборони". Причому на цих точках дислокуються російські окупанти, яких ще до війни називали елітою ЗС РФ. Однак під час бойових дій вони деградували.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін призначив новим командувачем Західного військового округу генерал-лейтенанта Романа Бердникова, котрий замінив на цій посаді Олександра Журавльова. Це вже п’ята заміна командувача у цьому військовому окрузі від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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