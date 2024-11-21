Поділ України на 3 частини: в МЗС жорстко відреагували на плани РФ

В МЗС наголошують, що карти поділу України є давнім інструментом кремлівської політики, спрямованої на знищення України, як держави.

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В МЗС відреагували на плани РФ поділити Україну на частини / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Інтерфакс-Україна

Про що йдеться у заяві МЗС:

Союзники України не повідомляли про жодні карти поділу нашої держави

Росія не хоче миру, вона хоче повного знищення України

Росія послідовно намагається знищити Україну, а будь-які "мирні плани" від анонімних джерел є лише прикриттям для продовження російської агресії. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає УНІАН.

Коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що Міністерство оборони РФ розробляє для адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа ідею поділу України на три частини, Тихий зазначив, що такі карти є давнім інструментом кремлівської політики.

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"Нам партнери на зустрічах не говорили ні про які карти. Ми такого від них не чули. Це може бути свідченням або того, що їм такі карти не передавали, або якщо хтось їм і намагався їх передати, мабуть вони не ставилися до цього серйозно", - поділився Тихий.

Він також нагадав, що сьогодні, 21 листопада, відзначається 20-та річниця Помаранчевої революції. За його словами, ще у 2004 році російські політтехнологи активно поширювали "карти сортів" України, намагаючись розділити країну.

"Україна єдина й неподільна. Ніяких сортів, частин і поділів ніколи не буде. Україна є країною єдиною у своїх міжнародно визнаних кордонах. Тому про жодні карти і поділи не йдеться. І якщо в когось є такі хворобливі фантазії, то можемо тільки порадити залишатися наодинці з цими фантазіями та не ділитися ними ні з ким", - наголосив Тихий.

Спікер прокоментував нещодавні сигнали з російських джерел і міжнародних ЗМІ, які пропонують різні "мирні ініціативи".

Він підкреслив, що такі заяви та анонімні повідомлення є лише димовою завісою для прикриття агресії. Росія не відмовилася від своїх планів знищення України, продовжує висувати ультиматуми і залишається непридатною до конструктивного діалогу чи реального миру.

Росія, за його словами, прагне війни, а не миру.

Тихий вважає, що спочатку необхідно змусити Росію до миру, створивши умови, за яких вона буде вимушена обрати цей шлях.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія прагне зруйнувати українську державність, розділивши Україну на три частини. Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у розвідці, Міністерство оборони РФ підготувало документ із прогнозом воєнно-політичного розвитку світу до 2045 року, в якому закладено такий сценарій.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, за 1000 днів повномасштабного вторгнення Росія зазнала значних втрат: кількість загиблих і поранених російських військових перевищила 700 тисяч осіб.

Водночас на півдні України, зокрема в Запорізькій області, російські війська стали активніше використовувати бронетехніку, повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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