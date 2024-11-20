Путін хоче розділити Україну на три частини: що відомо про підступний план РФ

Що відомо про плани РФ:
- РФ підготувала документ з прогнозом розвитку ситуації у світі до 2045 року
- Кремль хоче розділити Україну на три частини
- Путін не хоче, щоб Україна перемогла у війні
РФ хоче розділити Україну на три частини, знищивши українську державність. Міноборони РФ підготувало базовий документ з прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві.
Кремль хоче поділити Україну на три частини:
1. "Нові регіони Росії" (там будуть зосереджені основні військові зусилля РФ):
- Донецька область,
- Луганська,
- Запорізька,
- Херсонська,
- АР Крим.
2. "Проросійське державне утворення" (формування державного утворення з проросійською владою; відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції; російська військова присутність):
- Київська область,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Одеська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Житомирська,
- Київ.
3. "Спірні території" (майбутнє цих територій вирішуватиме РФ, Угорщина, Польща та Румунія):
- Волинська область,
- Рівненська,
- Хмельницька,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Тернопільська,
- Чернівецька,
- Закарпатська.
До того ж Кремль хоче розвивати міжнародні процеси за чотирма сценаріями. РФ вважає "несприятливим" сценарій про домінування США та Заходу з можливістю набуття Китаєм статусу провідної держави світу. Окупантам подобаються сценарії "формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу", а також "регіоналізація/хаотизація", які передбачають перемогу РФ над Україною.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред