Путін хоче розділити Україну на три частини: що відомо про підступний план РФ

Росія хоче знищити українську державність до 2045 року.

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Путін хоче розділити Україну на три частини / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Інтерфакс-Україна

Що відомо про плани РФ:

РФ підготувала документ з прогнозом розвитку ситуації у світі до 2045 року

Кремль хоче розділити Україну на три частини

Путін не хоче, щоб Україна перемогла у війні

РФ хоче розділити Україну на три частини, знищивши українську державність. Міноборони РФ підготувало базовий документ з прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві.

Кремль хоче поділити Україну на три частини:

відео дня

1. "Нові регіони Росії" (там будуть зосереджені основні військові зусилля РФ):

Донецька область,

Луганська,

Запорізька,

Херсонська,

АР Крим.

2. "Проросійське державне утворення" (формування державного утворення з проросійською владою; відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції; російська військова присутність):

Київська область,

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Одеська,

Черкаська,

Вінницька,

Житомирська,

Київ.

3. "Спірні території" (майбутнє цих територій вирішуватиме РФ, Угорщина, Польща та Румунія):

Волинська область,

Рівненська,

Хмельницька,

Львівська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Чернівецька,

Закарпатська.

РФ хоче розділити Україну на три частини / фото: Інтерфакс-Україна

До того ж Кремль хоче розвивати міжнародні процеси за чотирма сценаріями. РФ вважає "несприятливим" сценарій про домінування США та Заходу з можливістю набуття Китаєм статусу провідної держави світу. Окупантам подобаються сценарії "формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу", а також "регіоналізація/хаотизація", які передбачають перемогу РФ над Україною.

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