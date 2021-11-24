В одеському супермаркеті по булочках бігали миші

За словами очевидців, гризуни "дегустували" випічку.
В Одесі в одному з супермаркетів біля випічки на прилавку помітили мишу.
Гризун бігав прямо біля випічки.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Компас Одеси".
Так, інцидент стався в магазині "Таврія", який розташований на вулиці Тополєва, 10а.
Відповідні фото з'явилися в Мережі приблизно 24 листопада.
На фотографіях видно, як тварина щось їсть. Однак, відзначимо, що лотки, серед яких вона сиділа цілі.
Тому невідомо, чи дісталася миша до випічки.
Як раніше повідомляли, в Миколаєві вибухнув новий скандал, який сильно обурив українців. З'ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а столові для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.
А в Києві в супермаркеті популярної мережі у магазині помітили мишу, яка залізла на прилавок з хлібобулочними виробами і вирішила поласувати продукцією.