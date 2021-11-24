В одеському супермаркеті по булочках бігали миші

Гризун бігав прямо біля випічки / Telegram

В Одесі в одному з супермаркетів біля випічки на прилавку помітили мишу.

Гризун бігав прямо біля випічки.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Компас Одеси".

Так, інцидент стався в магазині "Таврія", який розташований на вулиці Тополєва, 10а.

Відповідні фото з'явилися в Мережі приблизно 24 листопада.

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На фотографіях видно, як тварина щось їсть. Однак, відзначимо, що лотки, серед яких вона сиділа цілі.

Тому невідомо, чи дісталася миша до випічки.

Як раніше повідомляли, в Миколаєві вибухнув новий скандал, який сильно обурив українців. З'ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а столові для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.

А в Києві в супермаркеті популярної мережі у магазині помітили мишу, яка залізла на прилавок з хлібобулочними виробами і вирішила поласувати продукцією.