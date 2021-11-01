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"Відбиває чужих чоловіків": на Запоріжжі жінка помстилася "коханому" та шокувала мережу

1 листопада 2021, 12:21

Містом вона розклеїла фото "коханого" та його нової пасії.

Зрада
У Мелітополі жінка оригінально помстилася "зраднику" / ua.depositphotos.com

У місті Мелітополі, що на Запоріжжі, ошукана дружина незвично помстилася невірному чоловікові, який пішов жити до коханки. Громадянка розклеїла по місту їхні фотографії та попередила про небезпеку.

Як пише місцеве видання "Риа Мелітополь", скривджена зрадою чоловіка жінка розклеїла містом фотографію "коханого" та його нової пасії. А над фото помістила багатозначний напис: "Будьте обережні. Ця с**а відбиває чужих чоловіків".

У коментарях до публікації користувачі з гумором поставилися до ситуації, проте зауважили, що жінка, яка розклеїла фото, повелася неправильно.

  • Себе принизила.
  • І чого досягла? Усі довідалися, яка ти.
  • Навіщо змушувати бути з собою людину, яка тебе не кохає, якій ти байдужа?
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Фото "РІА Мелітополь"

Раніше Главред писав, що на Хмельниччині, в місті Шепетівка, чоловік зловив на гарячому дружину з коханцем. В люті він накинувся з кулаками на суперника та завдав йому кілька ударів в обличчя. Після цього він спустив коханця зі сходів.

Побитого госпіталізували до місцевої лікарні. Він отримав травми, які призвели до проблем зі здоров'ям на тривалий час. Тепер чоловікові загрожує 3 роки в'язниці. Йому вже повідомили про підозру, обвинувальний акт направлено до суду. Чоловік, який побив коханця своєї дружини, шкодує про те, що зробив.

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новини Запоріжжя зрада новини Мелітополя
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