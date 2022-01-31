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Розстріл людей нацгвардійцем у Дніпрі: нові дані про загиблих

31 січня 2022, 13:16

У загиблого старшого лейтенанта і начальника варти Олександра Буганова залишилося двоє дітей.

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Затримання Артема Рябчука / Facebook / UA.National.Police

З 21-річним старшим солдатом Артемом Левковським, який став жертвою бійні, влаштованої нацгвардійцем Артемом Рябчуком у Дніпрі, прийшли попрощатися сотні людей.

Його поховали в місті Олешки, де він народився і виріс, йдеться в матеріалі Каналу 24.

Зазначається, що хлопець залишився у військовій частині після строкової служби. За власним бажанням пройшов спеціальні курси і став кінологом.

"Він хотів у Держприкордонслужбу, хотів підписати контракт. Спілкувалися з ним. Постійно була на позитиві, добра, весела, чуйна людина", - розповів знайомий загиблого Анатолій спільний.

Журналісти уточнили, що у ще одного загиблого старшого лейтенанта і начальника варти Олександра Буганова залишилося двоє дітей. Він був родом з села Подо-Калинівка, був в АТО, на чотири місяці потрапив у полон.

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"Ми разом з Олександром служили у військовій частині. Він був моїм підлеглим. Разом з ним перебували в зоні АТО. Багато разів спілкувалися, дружили сім'ями, дуже порядна, хороша людина", - розповів знайомий загиблого Василь Карась.

19-річного солдата Леоніда Черника поховали в Каховці. До кінця служби йому залишалося всього три місяці. Після армії хлопець планував допомагати батькам. У нього була спеціальність електрозварника.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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