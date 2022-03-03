Від танків лишилася купа брухту: ЗСУ показали, як розгромили російську техніку на Сумщині

Розгромлена російська техніка/ Полтавскька ОДА

У Сумській області українські військові вщент розгромили ворожу техніку. Від танків та іншої бронетехніки лишилася лише купа брухту.

Бій між захисниками України і російським окупантами відбувся на кордоні Сумської і Полтавської областей. Фотографії знищеної бронетехніки загарбників оприлюднив у Telegram очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що окупанти мають пам’ятати просту істину: хто прийде до українців з мечем – від меча і загине.

"Всі окупанти повинні зрозуміти одне: хто до нас прийде з мечем – від меча і загине. Чудова робота української армії на півночі регіону, на кордоні Сумської та Полтавської областей. Чергова порція підбитої російської техніки. Все буде Україна", – написав Лунін.

Раніше повідомлялося, що Маріуполь перебуває на межі гуманітарної катастрофи . Російські війська перешкоджають відновленню електропостачання, постачання води і тепла. Також з міста не можуть евакуювати місцевих мешканців.

Нагадаємо, у Харківській області російські окупанти розбомбили село Яковлівка Мереф'янської громади. Ворожа авіація скинула бомби на населений пункт увечері.

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