"Будемо сподіватися на краще": російські окупанти намагалися розстріляти голову Гостомельської ОТГ

Російські окупанти намагалися розстріляти голову Гостомельської ОТГ

Окупанти намагалися розстріляти голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка.

Про це журналісту Юрію Романенку повідомили очевидці.

"За їхніми словами, тварини зайшли у двір його будинку і застрелили Юрія Ілліча. На поточний момент ЗСУ зайшли в аеропорт Гостомеля і женуть кадирівців з Бучі по Варшавці. Бої йдуть біля шляхопроводу між Ворзелем і Бучею", - написав Романенко на своїй сторінці в Facebook.

Пізніше Романенко у своєму Telegram-каналі уточнив, що Прилипко - живий.

"Увага! Уточнення по Прилипко! Мені подзвонив один з місцевих депутатів і каже, що Прилипко живий. Він разом з групою волонтерів потрапив під близько години тому під обстріл в Гостомелі, який триває і зараз. Загинув один з волонтерів. Ще одне джерело з державних органів підтвердило, що годину тому спілкувався з Прилипко. Так що є шанси, що Юрій Ілліч в порядку. Будемо сподіватися на краще. Слідкуйте за уточненнями!",- написав Романенко.

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Варто відзначити, що селище Буча - яке, знаходиться біля Гостомеля, вже під контролем ЗСУ - українські захисники витіснили ворога з міста і підняли український прапор.

Також У мережі з'явилися кадри наслідків боїв у місті.

Нагадаємо, раніше у Харківській області російські окупанти розбомбили село Яковлівка Мереф'янської громади. Ворожа авіація скинула бомби на населений пункт увечері, 2 березня, повідомили в МВС України.

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