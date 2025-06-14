Поранені 2 поліцейських, є руйнування й пожежі: РФ атакувала Запоріжжя дронами

Окупанти запустили по обласному центру 14 "Шахедів". Спалахнула пожежа на гуманітарному підприємстві. Пошкоджені автівки і магазин, вибиті вікна в будинках.

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РФ атакувала Запоріжжя дронами/ колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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РФ вночі атакувала Запоріжжя 14 "Шахедами"

Двоє поліцейських були поранені, медики надають їм допомогу

У місті пошкоджені автівки, магазин, зупинка громадського транспорту, вибиті вікна в будинках

Російські окупанти у ніч на суботу, 14 травня, атакували Запоріжжя дронами-камікадзе "Шахед". Загарбники запустили по обласному центру 14 дронів.

Внаслідок атаки поранення отримали двоє поліцейських. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Поліцейські перебувають у стані середньої важкості. Вони отримали осколкові поранення кінцівок.

"Множинні осколкові поранення: поліцейські, постраждалі внаслідок ранкової ворожої атаки, перебувають під наглядом медиків. Двоє правоохоронців отримали осколкові поранення кінцівок під час удару БпЛА. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Він розповів, що через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках.

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 червня РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет – полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

Нагадаємо, Світан сказав, чи загрожують Україні "ночі 1000 дронів". Країна-агресор Росія виробляє близько 150 дронів на день. Якщо окупанти накопичуватимуть їх 10 днів, то зможуть завдати масованого удару по Україні, як це було, наприклад, 9 червня. Але це не системна робота, каже Світан.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - був Мелітопольським міським головою. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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