ЗСУ влаштували для РФ нову 'Чорнобаївку': полковник назвав напрямок і розкрив деталі

Удари по аеродромах в тимчасово окупованому Криму і знищення стратегічних систем ППО РФ будуть тривати. поки росіяни не покинуть півострів, вважає експерт.

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ЗСУ влаштували для росіян в Криму нову "Чорнобаївку" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Внаслідок успішних ударів Сил оборони України по тимчасово окупованому Криму вдалось знищити російські системи ЗРК С300/С400 та уразити 2 російські радари ППО. Найімовірніше, подібні атаки ЗСУ здійснюються із застосуванням американських ракет ATACMS. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, Сили оборони завдають ударів по найбільш болючих для Росії цілях в тимчасово окупованому Криму, зокрема, по аеродромах в Саках, Джанкої та Бельбеку.

Він наголосив, що заважаючи на наслідки ударів по Криму, в України є достатня кількість далекобійних американських ракет.

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"Як тільки росіяни намагаються увімкнути свої радари, їм тут же прилітає суттєва партія "гостинців". Продовжується повсякденна робота зі знищення російської ППО, яку ворог розміщує на місцях, де перед цим вона вже була уражена", – каже Світан.

Військовий аналітик зазначає, що ворог розміщує системи протиповітряної оборони в Криму на тих самих позиціях. Світан підкреслив, що ЗСУ не потрібно переслідувати їх по всій Росії. Для їх ураження Україна використовує 300-кілометрові ATACMS, які можуть досягати навіть Бельбеку.

"Така собі "Чорнобаївка в Криму". Детонація від тих снарядів вказує на те, що ворог не встиг навіть розвернутися там. У нас серйозно працює розвідка, яка бачить, в якому місці розташовані ці радари. Думаю, така гра з росіянами буде продовжуватись, поки вони не перебазують свої аеродроми, не почнуть покидати Крим", – прогнозує Світан.

Військовий експерт пояснив, що системи С-300 і С-400 не призначені для перехоплення ракет ATACMS. За його словами, вони або не можуть їх виявити, або не встигають на них відреагувати через їх високу швидкість.

Він зазначив, що таких протиповітряних комплексів у росіян залишилося небагато.

Що відомо про С-400 / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму - удари по аеродромах РФ в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У тимчасово окупованому Криму російська сторона активно посилює систему протиповітряної оборони. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія розмістила на півострові найновіші зенітно-ракетні комплекси С-500 "Прометей".

Після отримання ракет ATACMS ЗСУ активно наносять удари по найкращим системам протиповітряної оборони С-400 Росії на тимчасово окупованому Криму. Знищення протиповітряної оборони противника відбувається у тому ж темпі, в якому ворог може розгортати системи на півострові. Forbes зазначає, що одним із найвідчутніших ударів для РФ став залп із 10 ракет ATACMS по російській авіабазі "Бельбек" під Севастополем. Тоді були знищені радар, дві пускові установки від батареї протиповітряної оборони С-400 і аж чотири російські бойові літаки на сусідньому військовому аеродромі.

Успішні дії ЗСУ у Чорному морі та удари по стратегічних об'єктах на території тимчасово окупованого Криму зробили російських військових повністю незахищеними. Якщо Україна зможе перекрити всі артерії постачання країни-агресора та дочекається вичерпання ресурсів противника на півострові, Путін буде змушений перетворити Крим на переговорний пункт, вважає Том Шарп.

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