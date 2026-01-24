Без світла понад 400 тисяч споживачів: Чернігів майже повністю знеструмлений

У місті триває перехід на роботу від альтернативних джерел живлення.

Мешканці Чернігова залишилися без світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ДСНС України

Головне:

Через обстріл РФ майже усі мешканці Чернігова залишилися без світла

Час відновлення електропостачання невідомий

Країна-агресорка Росія у ніч на 24 січня здійснила масований обстріл України, внаслідок чого пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури Чернігова. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

Майже все місто Чернігів знеструмлено. Критичні об'єкти інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення.

"Це технологічний процес, який потребує певного часу. Наразі перемикання триває, ситуація перебуває під контролем відповідних спеціалістів підприємств", - йдеться у повідомленні.

Через знеструмлення міста об'єкти КП "Чернігівводоканал" також залишилися без світла. Для забезпечення міста питною водою та водовідведенням підприємство було змушене перейти на альтернативні джерела живлення.

"Усі насосні станції подають воду з максимальним тиском. Водночас підвищувальні насосні станції, які залишаються знеструмленими, працювати не будуть, тому: на верхніх поверхах багатоповерхових будинків водопостачання може бути ускладненим або відсутнім", - наголосили в міськраді.

Мешканців Чернігова закликають зробити запас води і попереджають, що завтра, 25 січня, водопостачання може здійснюватися в аварійному режимі, якщо ситуація з енергозабезпеченням не зміниться: з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Скільки мешканців Чернігова залишаються без світла

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що у Чернігові без світла понад 400 тисяч споживачів. При цьому усі котельні працюють, теплом місто забезпечене.

"Водопостачання також в наявності завдяки альтернативним джерелам живлення. Координуємо дії із місцевою владою для якнайшвидшої ліквідації наслідків. Усі екстрені служби, комунальники, ремонті бригади працюють на місцях", - додав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли в Україні можуть скасувати графіки відключень світла - прогноз експерта

Главред писав, що за словами голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни.

За його словами, реалістичний сценарій передбачає, що покращення ситуації з відключеннями світла в Україні може початись ближче до березня. Орієнтовно після 10 березня, із зростанням обсягів сонячної генерації та повноцінним запуском сонячних електростанцій, енергетична ситуація може суттєво стабілізуватися.

Удар по енергетиці України 24 січня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, ворог цієї ночі цілився по енергооб'єктах України і намагався "енергетично відрізати" столицю.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній удар РФ по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО і потрібно відповідати окупантам силою.

Раніше також компанія ДТЕК повідомила, що 88 тисяч родин тимчасово без світла у Києві. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилися без електрики.

