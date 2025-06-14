Українську балістику протестовано, вивчаються масштаби виробництва - Подоляк

Коротко:
- Питання зараз - у масштабуванні виробництва балістики
- Важливо, щоб європартнери інвестували в українське військове виробництва
Українську балістичну ракету протестовано, наразі питання в масштабуванні її виробництва. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Фабриці новин".
"Активно працюють наші виробники. Питання масштабу та інвестицій. Є відпрацьовані, вже протестовані ракети. Не хочу занурюватися в деталі... Але балістика напрацьована, протестована. Вона є. Питання в масштабуванні виробництва. Це не так швидко можна зробити, на жаль, зі зрозумілих причин, тому що це все ж таки велике виробництво", - зазначив Подоляк.відео дня
Другий момент, який він зазначив, це інвестиції в ракетну програму.
"Важливо, щоб наші європейські партнери, які багато говорять про переформатування безпекового простору в Європі, інвестували швидше і більше в українські виробництва, спільні виробництва, тому що це і є гарантії стримування Росії для Європи. Тобто інвестиції в українське виробництво, в тому числі балістичної ракетної програми, - це суттєві гарантії стримування Росії", - сказав Подоляк.
Українська балістика - новини за темою
Нагадаємо, на початку травня президент Зеленський заявив, що Україна активно працює над розробкою власної балістичної зброї і прагне якнайшвидше її завершити. Під час Ставки верховного головнокомандувача він заслухав доповіді про розвиток ракетної програми та посилення авіації.
Як повідомляв Главред, розробка першої балістичної ракети почалася в травні 2022 року. Бойове застосування відбулося в середині травня 2025 року. Перша українська балістична ракета успішно подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт, повідомив директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.
Військовий аналітик Валерій Рябих зазначив, що знищення трьох одиниць комплексу "Іскандер" свідчить про наявність у ЗСУ потужних засобів ураження. За його словами, нова балістика України вже проходить бойове випробування і може бути на початку серійного виробництва.
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