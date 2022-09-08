Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу: всі подробиці

Кривий Ріг / pixabay

У четвер, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях", - написав у Telegram мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Подробиці атаки на Кривий Ріг обіцяли уточнити пізніше.

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Зазначимо, напередодні російські загарбники завдали двох ракетних ударів по нафтобазі на території Карпівської громади у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки було знищено всі запаси палива. На об'єкті піднялася сильна пожежа, яку намагаються ліквідувати пожежники.

Вибухи в Кривому Розі

Вночі 25 серпня російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С.

Про обстріл з боку РФ близько 03:30 повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.

"Кривий Ріг. Кілька прильотів РСЗВ Торнадо-С (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК", – написав чиновник.

Він додав, що на місці працюють всі служби, наслідки прильотів уточнюються. Громадян він закликав бути обережними через загрозу підірватися на нерозірваному снаряді.

"Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. У разі виявлення, одразу дзвонимо 101 і 102", – зазначив Вілкул.

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